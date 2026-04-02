Об этом сообщил департамент коммуникаций и связей с общественностью парламента Республики Молдова.

Читайте также Молдова синхронизировала перевод часов с ЕС и Украиной: что изменилось

Почему Молдова уходит из СНГ?

Инициатором разрыва стало Министерство иностранных дел страны. По словам ведомства, главным аргументом стало грубое нарушение Россией принципа взаимного признания территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Этот принцип, который был основой для создания СНГ, нарушается Российской Федерацией, которая ведет войну против Украины, совершила акты агрессии против Грузии и незаконно удерживает военные войска на территории Республики Молдова,

– говорится в сообщении.

Денонсацию поддержали 60 депутатов от фракций правящей партии PAS, Демократия дома и еще несколько парламентариев от Блока Альтернатива.

Справка. Денонсация – это официальный, правомерный отказ одного государства от выполнения международного договора, что приводит к прекращению его действия.

В МИД также отметили, что этот процесс является естественным и неизбежным шагом на пути к полноправному членству Молдовы в Европейском Союзе.

После расторжения соглашений государство рассчитывает экономить 3,1 миллиона леев (около 153 000 евро) ежегодно – именно столько составлял вклад в бюджет СНГ.

Когда Молдова может стать членом ЕС?