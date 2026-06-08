Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

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Что известно о беспилотнике в Молдове?

Системы наблюдения в 00:20 зафиксировали беспилотник, который пересек границу со стороны населенных пунктов Михайловка – Лопатная.

Впоследствии специализированные подразделения нашли фрагменты дрона на сельскохозяйственных угодьях вблизи села Лопатная.

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Следы, обнаруженные на месте происшествия, свидетельствуют о предварительном взрыве,

– сообщили в Минобороны.

Сейчас специалисты исследуют найденные обломки, чтобы установить происхождение беспилотника и обстоятельства инцидента.

В министерстве также напомнили, что в ночь на 8 июня Россия осуществила массированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет – ответственные органы продолжают документировать инцидент и следить за развитием ситуации.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия". По предварительным данным, силам ПВО удалось обезвредить 124 вражеских БпЛА.

В то же время было зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.