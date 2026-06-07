24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ рассказывает о движении вражеских БПЛА на территории Украины.

Смотрите также Это ключевой элемент победы, – британский полковник назвал большое достижение Украины

Где фиксируют вражеские дроны?

Воздушная тревога в регионах: смотрите на карте

21:27, 7 июня Реактивные БпЛА на Сумщине – курсом на Конотоп 21:17, 7 июня Новая группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину. 21:07, 7 июня 21:06, 7 июня БПЛА на Днепр с юга.

БПЛА с Черного моря – в Одесскую область, курсом на Черноморское, Лиманку. 21:03, 7 июня БПЛА на Запорожье с юга.

БПЛА на Павлоград с юго-запада.

БПЛА на Лозовую с востока. 20:53, 7 июня БПЛА с Черного моря – в Одесскую область, курсом на Затоку, Каролино-Бугаз. 20:51, 7 июня КАБы на восток Сумщины! 20:50, 7 июня Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! 20:49, 7 июня В Харькове попадание FPV-дрона в Киевском районе, – Терехов. 20:49, 7 июня БПЛА из Запорожской области – на Днепропетровскую, курсом на Синельниково. 20:46, 7 июня БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на Изюм, Балаклею. 20:39, 7 июня БПЛА на Харьков с севера. 20:28, 7 июня Группа БПЛА с Черного моря – курсом на Одесскую область. 20:26, 7 июня Группа БПЛА из Брянской области, Россия – на Черниговщину, курсом на Сновск, Мену. 19:32, 7 июня БПЛА на Павлоград с юго-запада.

Реактивные БПЛА на Сумщине – курсом на Путивль, Бурынь, Конотоп. 19:31, 7 июня Группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить