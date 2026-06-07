24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ рассказывает о движении вражеских БПЛА на территории Украины.

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Где фиксируют вражеские дроны?

Воздушная тревога в регионах: смотрите на карте

21:27, 7 июня

Реактивные БпЛА на Сумщине – курсом на Конотоп

21:17, 7 июня

Новая группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину.

21:07, 7 июня

21:06, 7 июня

  • БПЛА на Днепр с юга.
  • БПЛА с Черного моря – в Одесскую область, курсом на Черноморское, Лиманку.
21:03, 7 июня

  • БПЛА на Запорожье с юга.
  • БПЛА на Павлоград с юго-запада.
  • БПЛА на Лозовую с востока.
20:53, 7 июня

БПЛА с Черного моря – в Одесскую область, курсом на Затоку, Каролино-Бугаз.

20:51, 7 июня

КАБы на восток Сумщины!

20:50, 7 июня

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!

20:49, 7 июня

В Харькове попадание FPV-дрона в Киевском районе, – Терехов.

20:49, 7 июня

БПЛА из Запорожской области – на Днепропетровскую, курсом на Синельниково.

20:46, 7 июня

БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на Изюм, Балаклею.

20:39, 7 июня

БПЛА на Харьков с севера.

20:28, 7 июня

Группа БПЛА с Черного моря – курсом на Одесскую область.

20:26, 7 июня

Группа БПЛА из Брянской области, Россия – на Черниговщину, курсом на Сновск, Мену.

19:32, 7 июня

  • БПЛА на Павлоград с юго-запада.
  • Реактивные БПЛА на Сумщине – курсом на Путивль, Бурынь, Конотоп.
19:31, 7 июня

Группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину

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