24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ рассказывает о движении вражеских БПЛА на территории Украины.
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Реактивные БпЛА на Сумщине – курсом на Конотоп Новая группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину. БПЛА с Черного моря – в Одесскую область, курсом на Затоку, Каролино-Бугаз. КАБы на восток Сумщины! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей! В Харькове попадание FPV-дрона в Киевском районе, – Терехов. БПЛА из Запорожской области – на Днепропетровскую, курсом на Синельниково. БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на Изюм, Балаклею. БПЛА на Харьков с севера. Группа БПЛА с Черного моря – курсом на Одесскую область. Группа БПЛА из Брянской области, Россия – на Черниговщину, курсом на Сновск, Мену. Группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину
Реактивные БпЛА на Сумщине – курсом на Конотоп
Новая группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину.
БПЛА с Черного моря – в Одесскую область, курсом на Затоку, Каролино-Бугаз.
КАБы на восток Сумщины!
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!
В Харькове попадание FPV-дрона в Киевском районе, – Терехов.
БПЛА из Запорожской области – на Днепропетровскую, курсом на Синельниково.
БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на Изюм, Балаклею.
БПЛА на Харьков с севера.
Группа БПЛА с Черного моря – курсом на Одесскую область.
Группа БПЛА из Брянской области, Россия – на Черниговщину, курсом на Сновск, Мену.
Группа реактивных БПЛА из Курской области – на Сумщину