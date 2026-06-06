На этом в интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, добавив, что это приводит в частности к тому, что российские солдаты не имеют возможности получить необходимое вооружение, потому что СОУ перерезают логистику.

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Моральный дух оккупантов резко падает

Тактика Сил обороны максимально повредить российскую логистику дает свои результаты. Как отметил полковник армии Великобритании в отставке, сегодня у россиян единственный способ поставки необходимого в Крым и к линии фронта – через Керченский мост.

"От украинского руководства и других источников звучало много комментариев о том, что разрушение Керченского моста может вывести из строя всю логистику России. Если бы мост закрыли, то ограничения на продажу топлива – была бы одна из самых маленьких проблем для людей, которые там живут и размещенных там войск. Перерезание линии снабжения всегда было ключевым элементом победы в битвах", – подчеркнул Бреттон-Гордон.

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Полное интервью Хэмиша де Бреттон-Гордона: смотрите в видео

Хотя российско-украинская война, по мнению полковника армии Великобритании в отставке, еще далека до завершения, однако сегодня Украина выигрывает все главные бои на фронте. Он отметил, что хоть это может не дать мгновенного результата, однако российские войска не имеют возможности получить боеприпасы, продовольствие и другое необходимое для ведения боевых действий.

Хотя у них и без того моральный дух очень низкий. Поэтому это негативно на них повлияет. Поэтому эти атаки крайне эффективны,

– подытожил полковник армии Великобритании в отставке.

Удастся ли на 100% повредить логистику оккупантов?

Напомним, ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отмечал, что несмотря на взятие под огневой контроль ряда маршрутов на ВОТ, в частности дороги Донецк – Мариуполь – Крым, россияне ищут альтернативу и полностью перерезать логистику врага не получится. Он напомнил, что противник за период полномасштабной войны построил более сотни железнодорожных путей. Кроме того, он попытается воспользоваться другими дорогами, в частности полевыми.

Жмайло прогнозирует, что Силы обороны Украины будут выявлять обходные маршруты, которыми будут двигаться оккупанты, и нацеливать дроны и по ним. Однако россияне могут выиграть время, пока СОУ будут переориентировать цели для новых поражений.

Россияне маскируют военную технику, чтобы обезопаситься

Боясь украинских дронов, противник прибегает к маскировке военной техники. В частности использует полосатый камуфляж. Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский указал на то, что такими действиями россияне только способствуют наведению БпЛА. По его словам, сегодня есть технологии, которые позволяют даже по чертам лица наводить дрон на цель.

А вот бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал о том, что российские водители грузовиков, которых приобщали к перевозкам топлива на оккупированные территории, теперь отказываются от таких рейсов, потому что боятся быть пораженными украинскими дронами. Оккупационные власти из-за опасности атак по ряду маршрутов выдала памятку, где объясняется как обезопасить себя. Там в частности указывается необходимость маскировать военную технику под гражданскую.