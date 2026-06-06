На цьому в інтерв'ю 24 Каналу наголосив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, додавши, що це призводить зокрема до того, що російські солдати не мають змоги отримати необхідне озброєння, бо СОУ перерізають логістику.

Дивіться також Логістичний локдаун у тилу та в Приазовʼї: як дрони-мідлстрайки перекривають тил росіян

Моральний дух окупантів різко падає

Тактика Сил оборони максимально пошкодити російську логістику дає свої результати. Як зауважив полковник армії Великої Британії у відставці, сьогодні у росіян єдиний спосіб постачання необхідного у Крим і до лінії фронту – через Керченський міст.

"Від українського керівництва та інших джерел звучало багато коментарів про те, що руйнування Керченського мосту може вивести з ладу всю логістику Росії. Якби міст закрили, то обмеження на продаж пального – була б одна з найменших проблем для людей, які там живуть та розміщених там військ. Перерізання лінії постачання завжди було ключовим елементом перемоги у битвах", – підкреслив Бреттон-Гордон.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Повне інтерв'ю Геміша де Бреттон-Гордона: дивіться у відео

Хоча російсько-українська війна, на думку полковника армії Великої Британії у відставці, ще далека до завершення, проте сьогодні Україна виграє всі головні бої на фронті. Він зазначив, що хоч це може не дати миттєвого результату, однак російські війська не мають змоги отримати боєприпаси, продовольство та інше необхідне для ведення бойових дій.

Хоча в них й без того моральний дух дуже низький. Тож це негативно на них вплине. Тому ці атаки вкрай ефективні,

– підсумував полковник армії Великої Британії у відставці.

Чи вдасться на 100% пошкодити логістику окупантів?

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло наголошував на тому, що попри взяття під вогневий контроль низки маршрутів на ТОТ, зокрема дороги Донецьк – Маріуполь – Крим, росіяни шукають альтернативу і повністю перерізати логістику ворога не вийде. Він нагадав, що противник за період повномасштабної війни збудував понад сотню залізничних колій. Крім того, він спробує скористатися іншими дорогами, зокрема польовими.

Жмайло прогнозує, що Сили оборони України виявлятимуть обхідні маршрути, якими будуть рухатися окупанти, й націлюватимуть дрони й по них. Однак росіяни можуть виграти час, поки СОУ будуть переорієнтовувати цілі для нових уражень.

Росіяни маскують військову техніку, аби убезпечитись

Боячись українських дронів, противник вдається до маскування війської техніки. Зокрема використовуює смугастий камуфляж. Авіаексперт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський вказав на те, що такими діями росіяни лише сприяють наведенню БпЛА. З його слів, сьогодні є технології, які дають змогу навіть по рисах обличчя наводити дрон на ціль.

А от колишній працівник СБУ Іван Ступак розповів про те, що російські водії вантажівок, яких долучали до перевезень пального на окуповані території, тепер відмовляються від таких рейсів, бо бояться бути ураженими українськими дронами. Окупаційна влада через небезпеку атак по низці маршрутів видала пам'ятку, де пояснюється як убезпечитися. Там зокрема вказується необхідність маскувати військову техніку під цивільну.