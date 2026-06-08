Про це повідомила пресслужба Міноборони Молдови.

Читайте також Атака дронами на Україну триває: де є загроза БпЛА

Що відомо про безпілотник у Молдові?

Системи спостереження о 00:20 зафіксували безпілотник, який перетнув кордон з боку населених пунктів Михайлівка – Лопатна.

Згодом спеціалізовані підрозділи знайшли фрагменти дрона на сільськогосподарських угіддях поблизу села Лопатна.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Сліди, виявлені на місці події, свідчать про попередній вибух,

– повідомили в Міноборони.

Наразі фахівці досліджують знайдені уламки, щоб встановити походження безпілотника та обставини інциденту.

У міністерстві також нагадали, що в ніч на 8 червня Росія здійснила масовану атаку по території України із застосуванням дронів та ракет – відповідальні органи продовжують документувати інцидент і стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу "Пародія". За попередніми даними, силам ППО вдалося знешкодити 124 ворожих БпЛА.

Водночас було зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.