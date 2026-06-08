Окупанти атакували енергетичний об'єкт ДТЕК. Про це повідомили у компанії.

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Які наслідки атаки на Одещину?

Через пошкодження обладнання тимчасово без світла залишилася понад тисяча родин Одещини.

Наші бригади вже працюють на місці: оглядають обладнання, розбирають завали та починають відновлювальні роботи. Ремонт потребуватиме часу. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки,

– йдеться у повідомленні ДТЕК.

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Про удар по енергетичній інфраструктурі раніше заявляв глава ОВА Олег Кіпер. Він уточнив, що уражений об'єкт розташований на півдні регіону.