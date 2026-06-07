Партия коммунистов Молдовы сменила лидера впервые за 30 лет

В Партии коммунистов Республики Молдова впервые за все время существования политической силы произошла смена руководства. После более чем 30 лет во главе партии Владимир Воронин покинул пост лидера.

Новой главой ПКРМ стала депутат Диана Караман. Об этом сообщает Newsmaker.

Смотрите также Тайный агент Путина: как лауреат премии Черчилля помог России победить на выборах в Болгарии

Что известно об исторической смене в руководстве ПКРМ?

Решение о смене лидера приняли во время съезда Партии коммунистов Республики Молдова, который состоялся в субботу, 6 июня. Делегаты проголосовали за новую руководительницу – Диану Караман, которая является действующим депутатом молдавского парламента.

Это первый случай за всю историю ПКРМ, когда партия официально сменила своего руководителя, ведь с момента основания ее неизменным лидером был Владимир Воронин. В то же время для него делегаты предусмотрели специальный статус – "почетный председатель", который позволяет ему сохранить символическую роль в политической структуре. Для этого на съезде даже внесли изменения в устав и утвердили новую редакцию партийной программы.

Владимир Воронин возглавлял Партию коммунистов более 30 лет и оставался одной из самых влиятельных фигур молдавской политики постсоветского периода. Политик родился в 1941 году, а в мае 2026 года ему исполнилось 85 лет.

Его политическая карьера началась еще в советское время, когда он работал в различных государственных структурах. В 2001 – 2009 годах Воронин занимал должность президента Молдовы, когда ПКРМ была правящей партией в стране. Именно этот период считается пиком политического влияния коммунистов в стране.

Смену руководства ПКРМ связывают с постепенным обновлением партии и падением ее электоральных результатов. На парламентских выборах 2019 года коммунисты впервые получили худший результат в истории и не преодолели проходной барьер.

В 2021 году они вернулись в парламент в блоке с Партией социалистов Игоря Додона, получив 10 мандатов. На выборах 2025 года этот блок уже имел 8 мандатов, что свидетельствует о дальнейшем снижении поддержки.

Несмотря на это, ПКРМ продолжает оставаться частью парламентской политики Молдовы, хотя ее роль значительно уменьшилась по сравнению с началом 2000-х годов.

Поддерживает ли Молдова Россию в войне, если в стране до сих пор существуют коммунистические партии?

Россия использует территории Молдовы, непризнанного Приднестровья, Румынии и Беларуси для прокладки маршрутов своих ударных беспилотников в направлении Украины.

По словам военных, дроны часто обходят зоны поражения украинской ПВО, используя сложные траектории полета через сопредельные территории.

Отдельно отмечается, что на территории Беларуси, вероятно, могут быть установлены вышки с ретрансляторами, которые помогают российским беспилотникам сохранять связь и повышают их устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Это позволяет дронам эффективнее долетать до западных регионов Украины, в частности вдоль белорусской границы.

В то же время в Воздушных силах подчеркивают, что не могут точно подтвердить расположение пунктов управления на территории Беларуси, но не исключают такой возможности. Украинская разведка, по словам военных, может обладать более подробной информацией относительно этих объектов и схем управления беспилотниками.