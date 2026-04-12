Связан с Эпштейном: в Украину приедет экс-советник Стармера, чтобы "помочь Зеленскому"
- Морган Максвини, бывший советник британского премьера Кира Стармера, собирается посетить Киевский форум по безопасности. Он интересуется ролью искусственного интеллекта в выборах.
- Максвини подал в отставку после обнародования файлов Эпштейна из-за скандала с назначением Питера Мандельсона, связанного с Джеффри Эпштейном.
Иностранные СМИ сообщают, что в Украину собирается известный политический стратег. Более того, это может произойти уже в апреле.
Об этом сообщает The Times. Речь о Моргане Максвини, бывшего советника британского премьера Кира Стармера.
Кто такой Морган Максвини и зачем он едет в Украину?
После своей отставки в феврале, связанной с обнародованием файлов Джеффри Эпштейна, Морган Максвини решает, чем заняться дальше. Его интересуют выборы в Украине.
Обратите внимание! 22 марта первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил: в Украине достигли консенсуса о невозможности проведения выборов во время военного положения.
По мнению британского экс-чиновника, это будет одно из важнейших событий в новейшей европейской истории. Поэтому он собирается посетить Киевский форум по безопасности.
Справка. 18-й ежегодный Киевский форум по безопасности (КБФ) состоится 23 – 24 апреля. Туда приезжают известные публичные лица, например бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Марк Рютте, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр и тому подобное. На сайте КБФ говорится: "Наши главные задачи заключаются в победе Украины над российским империализмом, вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО и продвижении нашего государства как влиятельного, успешного и равноправного участника свободной международной жизни". Но список участников форума в 2026 году пока не публиковали.
Друзья считают, что он был бы заинтересован в оказании помощи Зеленскому. Однако, как известно, он не ведет активных переговоров с правительством Украины,
– говорится в статье о Максвини.
Моргана Максвини "особенно интересует роль, которую искусственный интеллект может сыграть в выборах в Украине". Ведь в 2024 году ИИ использовали в более 80 процентах выборов в мире. А Россия, Китай и Иран активно применяют такие технологии для влияния – в частности, создают дипфейки и запускают массовые кампании по дезинформации.
Интересно! В LinkedIn бывшего чиновника указано, что он специализируется на управлении избирательными кампаниями и сейчас является руководителем избирательной кампании Лейбористской партии.
Почему Максвини подал в отставку?
- Он взял на себя ответственность за назначение послом Великобритании в США Питера Мандельсона, который имел связи с Джеффри Эпштейном. И решил уйти с должности руководителя аппарата Кира Стармера.
- Максвини посоветовал назначить Мандельсона в 2024 году. После публикации файлов Эпштейна 30 января стало известно, что Мандельсон передавал Эпштейну конфиденциальную информацию о ситуации на рынках, когда занимал должность в правительстве во время мирового финансового кризиса.
- Тогда на Стармера давили внутри его Лейбористской партии, чтобы он отправил Максвини в отставку. Директор по коммуникациям Тим Аллан также ушел с должности, что породило слухи о возможной отставке уже самого Стармера.
- Важно, что мобильный телефон Максвини якобы был украден, а там была переписка с Мандельсоном и правительственная переписка. Вокруг этого достаточно много непонятного. Например, известно, что Максвини не сразу сказал полиции, что был руководителем аппарата премьер-министра.