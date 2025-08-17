Специальный посланник США Стив Уиткофф в воскресенье, 17 августа, заявил, что Россия пошла на уступки по пяти областям Украины по итогам переговоров с американской стороной на Аляске.

Соответствующее заявление американский чиновник сделал в эфире CNN, передает 24 Канал. Он рассказал некоторые детали относительно договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

О чем заявил Уиткофф в отношении России?

По его словам, США начали видеть "определенную умеренность" в том, как в Москве думают о достижении окончательного мирного соглашения, что якобы "обнадеживает". Он констатировал, что об этом уже проинформировали европейских лидеров.

Москва пошла на уступки по пяти областям Украины. Уступки, на которые согласилась пойти Россия, не поглотят всю Украину,

– заявил он.

Также Стив Уиткофф утверждает, что американский президент Дональд Трамп со своим российским коллегой Владимиром Путиным договорились о "надежных гарантиях безопасности", такие как "защита по статье 5 от Соединенных Штатов".

Таким образом, как отметил чиновник, США и Россия уже согласовали гарантии безопасности для Украины, и якобы дальше все зависит от Киева

Впрочем, он добавляет, что "уступки", на которые согласилась Россия, на самом деле заключаются в том, что она "не будет захватывать всю территорию Украины. Этот вопрос, по его словам, обсудят с Владимиром Зеленским в США.

Напомним, что Стив Уиткофф присутствовал во время переговоров в формате "три на три", и делал записи во время разговора, что было видно на обнародованных кадрах. Также участие принял госсекретарь США Марко Рубио.

Как в США оценивают результаты переговоров на Аляске?

К слову, президент Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным заявил, что переговоры были "чрезвычайно продуктивными". Стив Уиткофф журналистам подтвердил, что стороны согласовали ряд ключевых пунктов.

Более того, Дональд Трамп оценил свою встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на "10 из 10". Соответствующую информацию сообщил корреспондент Fox News, ссылаясь на интервью президента США с Шоном Хеннити.