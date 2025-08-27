У Орбана закатили истерику после того, как мост в Будапеште засиял сине-желтыми цветами
- Мэр Будапешта подсветил Цепной мост сине-желтым цветом, что вызвало возмущение партии Орбана "Фидес".
- Оно связано с недавними заявлениями Зеленского и атаками на нефтепровод "Дружба".
Мэр Будапешта Гергей Карачонь до 24 августа распорядился подсветить мост цветами флага Украины. Речь идет о Цепном мосте - знаковом объекте и одном из символов города.
И этот поступок сразу не понравился партии Орбана "Фидес", и там подняли скандал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hirado.
Почему возмутились у Орбана?
Решение мэра Будапешта в партии Орбана считают возмутительным. Особенно после того, как они восприняли недавние заявления президента Зеленского как "угрозы".
Там напомнили, что венгры решили не поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС, что является "чувствительным вопросом для украинского президента".
Что делает руководитель города, когда его собственный народ подвергается угрозам и шантажу со стороны страны? По словам Гергея Карачоня, ответ заключается в том, что один из самых известных мостов и символов нашей замечательной страны, Цепной мост, должен быть одет в цвета страны, что угрожает,
– заявил представитель фракции правящей партии Бела Радич.
Он добавил, что Цепной мост должен быть не сине-желтым, а красно-бело-зеленым. А особенно в день, когда "Украина угрожала стране".
Кроме того, депутат набросился на мэра Будапешта из-за того, что последние недели и месяцы пресса писала о том, что город – банкрот, несколько районов страдают от нашествия крыс, и ежедневно горят автобусы.
"Задачей номер один мэра было бы надлежащее управление городом. Мы должны защищать не украинцев, а венгров", – еще раз подчеркнул Бела Радич.
К его возмущениям также присоединилась Александра Сенткираи, лидер фракции в столице.
В день, когда украинский президент угрожал Венгрии, мэр одел Будапешт в украинские цвета. Это позор. Можно быть глобалистом, можно быть либералом, можно быть левым, но можно быть настолько чувствительным к фундаментальным интересам венгров и Венгрии – вот в чем заключается новая глубина. Во-первых, возможно, мэру стоит убедиться, что автобусы Будапешта не взрываются и не горят, как фейерверки,
– написала она.
Что предшествовало?
- Украина уже несколько раз успешно атаковала магистральный нефтепровод "Дружба" в России, через который российская нефть поставляется в Словакию и Венгрию. Последний из таких случаев был 22 августа, когда дроны ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в городе Унеча Брянской области, после чего поставки нефти в Венгрию пришлось на некоторое время остановить.
- После этого, 24 августа, Владимир Зеленский заметил, что дружба между Украиной и Венгрией зависит от позиции официального Будапешта, что вызвало злость у венгров.
- Так, главу МИДа возмутило Сийярто возмутило то, что президент Украины использовал национальный праздник, чтобы угрожать Венгрии. Он говорил об энергетической безопасности, нападении на суверенитет его страны, отмечал, что это не война венгров и тому подобное.
- На провокационное заявление Сийярто "в венгерском стиле" отреагировал глава МИД Украины Сибига. Он отметил, что Венгрия не имеет права указывать президенту Украины, что делать, а также призвал венгров диверсифицировать энергетические источники и стать независимыми от России, как и остальная Европа.