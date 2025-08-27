Мэр Будапешта Гергей Карачонь до 24 августа распорядился подсветить мост цветами флага Украины. Речь идет о Цепном мосте - знаковом объекте и одном из символов города.

И этот поступок сразу не понравился партии Орбана "Фидес", и там подняли скандал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hirado.

Смотрите также "Можете рассчитывать на нас": в ряде стран подсветили дипломатические здания сине-желтым

Почему возмутились у Орбана?

Решение мэра Будапешта в партии Орбана считают возмутительным. Особенно после того, как они восприняли недавние заявления президента Зеленского как "угрозы".

Там напомнили, что венгры решили не поддерживать ускоренное вступление Украины в ЕС, что является "чувствительным вопросом для украинского президента".

Что делает руководитель города, когда его собственный народ подвергается угрозам и шантажу со стороны страны? По словам Гергея Карачоня, ответ заключается в том, что один из самых известных мостов и символов нашей замечательной страны, Цепной мост, должен быть одет в цвета страны, что угрожает,

– заявил представитель фракции правящей партии Бела Радич.

Он добавил, что Цепной мост должен быть не сине-желтым, а красно-бело-зеленым. А особенно в день, когда "Украина угрожала стране".

Кроме того, депутат набросился на мэра Будапешта из-за того, что последние недели и месяцы пресса писала о том, что город – банкрот, несколько районов страдают от нашествия крыс, и ежедневно горят автобусы.

"Задачей номер один мэра было бы надлежащее управление городом. Мы должны защищать не украинцев, а венгров", – еще раз подчеркнул Бела Радич.

К его возмущениям также присоединилась Александра Сенткираи, лидер фракции в столице.

В день, когда украинский президент угрожал Венгрии, мэр одел Будапешт в украинские цвета. Это позор. Можно быть глобалистом, можно быть либералом, можно быть левым, но можно быть настолько чувствительным к фундаментальным интересам венгров и Венгрии – вот в чем заключается новая глубина. Во-первых, возможно, мэру стоит убедиться, что автобусы Будапешта не взрываются и не горят, как фейерверки,

– написала она.

Что предшествовало?