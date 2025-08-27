Мер Будапешта Гергей Карачонь до 24 серпня розпорядився підсвітити міст кольорами прапора України. Йдеться про Ланцюговий міст – знаковий об'єкт і один із символів міста.

Та цей вчинок одразу не сподобався партії Орбана "Фідес", і там здійняли скандал. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Hirado.

Чому обурилися в Орбана?

Рішення мера Будапешта у партії Орбана вважають обурливим. Особливо після того, як вони сприйняли нещодавні заяви президента Зеленського як "погрози".

Там нагадали, що угорці вирішили не підтримувати прискорений вступ України до ЄС, що є "чутливим питанням для українського президента".

Що робить керівник міста, коли його власний народ зазнає погроз та шантажу з боку країни? За словами Гергея Карачоня, відповідь полягає в тому, що один із найвідоміших мостів та символів нашої чудової країни, Ланцюговий міст, має бути одягнений у кольори країни, що загрожує,

– заявив представник фракції правлячої партії Бела Радич.

Він додав, що Ланцюговий міст має бути не синьо-жовтим, а червоно-біло-зеленим. А особливо у день, коли "Україна загрожувала країні".

Окрім того, депутат накинувся на мера Будапешта через те, що останні тижні та місяці преса писала про те, що місто – банкрут, кілька районів потерпають від нашестя щурів, і щодня горять автобуси.

"Завданням номер один мера було б належне управління містом. Ми повинні захищати не українців, а угорців", – ще раз підкреслив Бела Радіч.

До його обурень також долучилася Александра Сенткіраї, лідерка фракції у столиці.

У день, коли український президент погрожував Угорщині, мер одягнув Будапешт в українські кольори. Це ганьба. Можна бути глобалістом, можна бути лібералом, можна бути лівим, але можна бути настільки чутливим до найфундаментальніших інтересів угорців та Угорщини – ось у чому полягає нова глибина. По-перше, можливо, меру варто переконатися, що автобуси Будапешта не вибухають і не горять, як феєрверки,

– написала вона.

Що передувало?