"Вызывает беспокойство": в ЕС ответили, может ли Украина остаться без ракет для ПВО

Европейские страны пытаются найти способы, чтобы эскалация на Ближнем Востоке не сказалась на поставках ракет для украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в интервью "Радио Свобода".

Может ли Украина остаться без ракет?

Андрюс Кубилюс объяснил, что операция США и Израиля в Иране может повлиять на глобальные поставки ракет для систем ПВО и привести к задержкам поставок для Украины.

Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д,

– сказал он.

Сейчас ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц.

По словам еврокомиссара, теперь встает вопрос, как обеспечить бесперебойность поставок для Украины, чтобы они не подверглись влиянию внешних факторов: это является одной из ключевых стратегических задач.

Кубилюс также сообщил, что уже на этой неделе планирует осуществить так называемый "ракетный тур" – серию встреч с европейскими производителями, призванных ускорить поставки ракет Украине. В то же время он обратил внимание на то, что в Евросоюзе не изготавливают ракеты к системам Patriot, что существенно усложняет ситуацию.

Что происходит на Ближнем Востоке?