Путин готовится к ядерному удару, а не просто угрожает, – The Telegraph
- Три российских истребителя МиГ-31, которые могут нести ядерные ракеты, нарушили воздушное пространство Эстонии, что является серьезной эскалацией в регионе.
- Россия провела стратегические учения "Запад 2025", во время которых имитировала запуск тактического ядерного удара, что повышает риск непредсказуемой эскалации.
Многие считают, что ядерная война сегодня невозможна. Впрочем, последние поступки России указывают на то, что Путин практически держит палец на "красной кнопке".
Путин, вероятно, стремится создать более четкое представление о том, как НАТО реагирует на провокации, а также снизить чувствительность европейцев к нарушениям их суверенитета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Почему Путин действительно может не блефовать, угрожая ядерным оружием?
В пятницу три российских истребителя МиГ-31, которые являются основной платформой Кремля для гиперзвуковых ракет "Кинжал" с потенциальной ядерной боеголовкой, нарушили воздушное пространство Эстонии. Это стало последним случаем вторжения России в воздушные границы страны-члена НАТО после серии нарушений беспилотниками над Польшей и Румынией в начале месяца.
Ситуация является серьезной эскалацией. Вероятно, Путин пытается проверить реакцию НАТО и снизить чувствительность Европы к нарушениям ее суверенитета. Еще одним важным сигналом стало проведение на прошлой неделе стратегических командно-штабных учений "Запад 2025", во время которых имитировался запуск тактического ядерного удара, за которым наблюдал президент России в военной форме.
Несмотря на то, что многие считают ядерную войну маловероятной, риск сегодня значительно повышен. Прямой конфликт между Россией и НАТО не входит в планы сторон, однако война в Украине и опосредованное противостояние Москвы и Вашингтона увеличивают вероятность непредсказуемой эскалации из-за недоразумений.
Учения "Запад" проходили на 41 базе в России и Беларуси, где отрабатывали гибридные удары, мобильную артиллерию и борьбу с беспилотниками. Предыдущие "Запад-2021" использовались как прикрытие для скопления примерно 190 тысяч военных перед вторжением в Украину.
Москва практикует санкционирование ядерных ударов в рамках учений, чтобы Путин был психологически готов к этому действию. Говорят, что в 1972 году тогдашний генеральный секретарь Леонид Брежнев "дрожал", когда его попросили нажать кнопку во время командно-штабных учений, имитирующих войну с США.
Российская доктрина "эскалация для деэскалации", разработка тактических ядерных боеголовок малой мощности и "ограниченной" ядерной войны подтверждает, что ядерное оружие рассматривается как боевой потенциал, а не только как психологический инструмент.
Отсутствие доверия между НАТО и Россией усиливает опасность. Новые операции "Восточный страж" и польские учения "Железные ворота" увеличивают риск случайных инцидентов в регионе, где многочисленные военные силы действуют в тесном контакте.
Исторический пример учений Able Archer 1983 года показывает, насколько быстро напряжение может перерасти в опасный кризис из-за отсутствия доверия и коммуникаций. Тогда СССР сбил южнокорейский пассажирский авиалайнер, который отклонился от курса. Тогда Советский Союз в течение 2 лет анализировал баланс сил в мире. Придя к выводу, что США имеют значительное преимущество, отдачи приказа о превентивном ядерном ударе было вопросом одного решения. Но тогда такого приказа не было отдано, а учения НАТО в регионе мирно закончились.
Сегодня ситуация подобная: недоразумение, ограниченная разведка и жесткие заявления политиков создают реальную угрозу неконтролируемой эскалации, которая может обернуться ядерным конфликтом, если здравый смысл не перевесит в Москве, Вашингтоне и Европе.
