Многие считают, что ядерная война сегодня невозможна. Впрочем, последние поступки России указывают на то, что Путин практически держит палец на "красной кнопке".

Путин, вероятно, стремится создать более четкое представление о том, как НАТО реагирует на провокации, а также снизить чувствительность европейцев к нарушениям их суверенитета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Россия проводит крупнейшую подрывную кампанию в Европе за почти 80 лет: интервью генерала Райана

Почему Путин действительно может не блефовать, угрожая ядерным оружием?

В пятницу три российских истребителя МиГ-31, которые являются основной платформой Кремля для гиперзвуковых ракет "Кинжал" с потенциальной ядерной боеголовкой, нарушили воздушное пространство Эстонии. Это стало последним случаем вторжения России в воздушные границы страны-члена НАТО после серии нарушений беспилотниками над Польшей и Румынией в начале месяца.

Ситуация является серьезной эскалацией. Вероятно, Путин пытается проверить реакцию НАТО и снизить чувствительность Европы к нарушениям ее суверенитета. Еще одним важным сигналом стало проведение на прошлой неделе стратегических командно-штабных учений "Запад 2025", во время которых имитировался запуск тактического ядерного удара, за которым наблюдал президент России в военной форме.

Несмотря на то, что многие считают ядерную войну маловероятной, риск сегодня значительно повышен. Прямой конфликт между Россией и НАТО не входит в планы сторон, однако война в Украине и опосредованное противостояние Москвы и Вашингтона увеличивают вероятность непредсказуемой эскалации из-за недоразумений.

Учения "Запад" проходили на 41 базе в России и Беларуси, где отрабатывали гибридные удары, мобильную артиллерию и борьбу с беспилотниками. Предыдущие "Запад-2021" использовались как прикрытие для скопления примерно 190 тысяч военных перед вторжением в Украину.

Москва практикует санкционирование ядерных ударов в рамках учений, чтобы Путин был психологически готов к этому действию. Говорят, что в 1972 году тогдашний генеральный секретарь Леонид Брежнев "дрожал", когда его попросили нажать кнопку во время командно-штабных учений, имитирующих войну с США.

Российская доктрина "эскалация для деэскалации", разработка тактических ядерных боеголовок малой мощности и "ограниченной" ядерной войны подтверждает, что ядерное оружие рассматривается как боевой потенциал, а не только как психологический инструмент.

Отсутствие доверия между НАТО и Россией усиливает опасность. Новые операции "Восточный страж" и польские учения "Железные ворота" увеличивают риск случайных инцидентов в регионе, где многочисленные военные силы действуют в тесном контакте.

Исторический пример учений Able Archer 1983 года показывает, насколько быстро напряжение может перерасти в опасный кризис из-за отсутствия доверия и коммуникаций. Тогда СССР сбил южнокорейский пассажирский авиалайнер, который отклонился от курса. Тогда Советский Союз в течение 2 лет анализировал баланс сил в мире. Придя к выводу, что США имеют значительное преимущество, отдачи приказа о превентивном ядерном ударе было вопросом одного решения. Но тогда такого приказа не было отдано, а учения НАТО в регионе мирно закончились.

Сегодня ситуация подобная: недоразумение, ограниченная разведка и жесткие заявления политиков создают реальную угрозу неконтролируемой эскалации, которая может обернуться ядерным конфликтом, если здравый смысл не перевесит в Москве, Вашингтоне и Европе.

ISW проанализировали, как Россия шантажирует США ядерным оружием