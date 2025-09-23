Багато хто вважає, що ядерна війна сьогодні неможлива. Втім, останні вчинки Росії вказують на те, що Путін практично тримає палець на "червоній кнопці".

Путін, ймовірно, прагне створити чіткіше уявлення про те, як НАТО реагує на провокації, а також знизити чутливість європейців до порушень їхнього суверенітету. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Чому Путін справді може не блефувати, погрожуючи ядерною зброєю?

У п’ятницю три російські винищувачі МіГ-31, які є основною платформою Кремля для гіперзвукових ракет "Кинжал" із потенційною ядерною боєголовкою, порушили повітряний простір Естонії. Це стало останнім випадком вторгнення Росії в повітряні кордони країни-члена НАТО після серії порушень безпілотниками над Польщею та Румунією на початку місяця.

Ситуація є серйозною ескалацією. Ймовірно, Путін намагається перевірити реакцію НАТО та знизити чутливість Європи до порушень її суверенітету. Ще одним важливим сигналом стало проведення минулого тижня стратегічних командно-штабних навчань "Захід 2025", під час яких імітувався запуск тактичного ядерного удару, за яким спостерігав президент Росії у військовій формі.

Попри те, що багато хто вважає ядерну війну малоймовірною, ризик сьогодні значно підвищений. Прямий конфлікт між Росією та НАТО не входить до планів сторін, проте війна в Україні та опосередковане протистояння Москви та Вашингтона збільшують ймовірність непередбачуваної ескалації через непорозуміння.

Навчання "Захід" відбувалися на 41 базі в Росії та Білорусі, де відпрацьовували гібридні удари, мобільну артилерію та боротьбу з безпілотниками. Попередні "Захід-2021" використовувалися як прикриття для скупчення приблизно 190 тисяч військових перед вторгненням в Україну.

Москва практикує санкціонування ядерних ударів у рамках навчань, щоб Путін був психологічно готовий до цієї дії. Кажуть, що в 1972 році тодішній генеральний секретар Леонід Брежнєв "тремтів", коли його попросили натиснути кнопку під час командно-штабних навчань, що імітували війну зі США.

Російська доктрина "ескалація для деескалації", розробка тактичних ядерних боєголовок малої потужності та "обмеженої" ядерної війни підтверджує, що ядерна зброя розглядається як бойовий потенціал, а не тільки як психологічний інструмент.

Відсутність довіри між НАТО та Росією підсилює небезпеку. Нові операції "Східний вартовий" та польські навчання "Залізні ворота" збільшують ризик випадкових інцидентів у регіоні, де численні військові сили діють у тісному контакті.

Історичний приклад навчань Able Archer 1983 року показує, наскільки швидко напруга може перерости у небезпечну кризу через брак довіри та комунікацій. Тоді СРСР збив південнокорейський пасажирський авіалайнер, який відхилився від курсу. Тоді Радянський Союз протягом 2 років аналізував баланс сил у світі. Дійшовши висновку, що США мають значну перевагу, віддання наказу про превентивний ядерний удар було питанням одного рішення. Але тоді такого наказу не було віддано, а навчання НАТО у регіоні мирно закінчилися.

Сьогодні ситуація подібна: непорозуміння, обмежена розвідка та жорсткі заяви політиків створюють реальну загрозу неконтрольованої ескалації, яка може обернутися ядерним конфліктом, якщо здоровий глузд не переважить у Москві, Вашингтоні та Європі.

