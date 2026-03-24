Вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно, – еврокомиссар по вопросам расширения

В Еврокомиссии считают, что Украина не сможет стать членом Европейского Союза до 1 января 2027 года, ведь для этого сначала нужен мир.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза Марты Кос.

Читайте также ЕС обсуждают судьбу украинских беженцев: что будет с временной защитой

Что нужно для вступления Украины в ЕС?

Марта Кос объяснила, что Украина является ключевым партнером для ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые могут усилить глобальную конкурентоспособность блока.

В то же время, по ее словам, ожидания Киева по вступлению в ЕС уже в течение следующего года не оправдаются.

Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года,

– сказала еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что прежде всего нужно достичь мира, а также провести необходимые реформы. Кроме того, инвесторы, по ее словам, будут приходить в Украину только при условии, что смогут получать прибыль и что их инвестиции будут защищены.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл 2027 год возможной датой вступления в Европейский Союз, поскольку к этому времени страна будет готова технически. В то же время в самом ЕС придерживаются другого мнения: страны заявили, что не поддерживают модель вступления Украины по ускоренной процедуре.

