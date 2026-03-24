Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза Марты Кос.

Что нужно для вступления Украины в ЕС?

Марта Кос объяснила, что Украина является ключевым партнером для ЕС в сферах инноваций, обороны и других стратегических направлениях, которые могут усилить глобальную конкурентоспособность блока.

В то же время, по ее словам, ожидания Киева по вступлению в ЕС уже в течение следующего года не оправдаются.

Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года,

– сказала еврокомиссар.

Кос подчеркнула, что прежде всего нужно достичь мира, а также провести необходимые реформы. Кроме того, инвесторы, по ее словам, будут приходить в Украину только при условии, что смогут получать прибыль и что их инвестиции будут защищены.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл 2027 год возможной датой вступления в Европейский Союз, поскольку к этому времени страна будет готова технически. В то же время в самом ЕС придерживаются другого мнения: страны заявили, что не поддерживают модель вступления Украины по ускоренной процедуре.

На каком этапе сейчас находится процесс?