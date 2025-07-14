Мы будем посылать оружие, а они за него будут платить, – Трамп рассказал о соглашении с НАТО

Дональд Трамп рассказал, что США и НАТО удалось достичь нового соглашения. Американская сторона будет отправлять оружие, а Альянс будет за него платить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Что рассказал Трамп о новом соглашении с НАТО?

Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты "производят лучшее оборудование, лучшие ракеты, лучшее из всего", и европейские страны это знают.

И мы сегодня заключили соглашение, согласно которому мы (США – 24 Канал) будем отправлять им оружие, а они за него будут платить. Мы, Соединенные Штаты, не будем платить за это. Мы его не покупаем, но мы его будем производить, а они (страны НАТО – 24 Канал) за него будут платить,

– сказал американский лидер.

Он также отметил, что последняя встреча с лидерами НАТО месяц назад была очень успешной, поскольку было согласовано об увеличении расходов на оборону стран-членов до 5% ВВП, что составляет более триллиона долларов США в год.

"Так что у них много денег. И это богатые страны. У них много денег, и они хотят это сделать. Они очень уверены в этом. И мы также уверены в этом", – резюмировал Трамп.