Минобороны Тайваня впервые назвало год, когда Китай планирует напасть на остров

Министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Прогнозируется, что это произойдет уже в 2027 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Информация о дате потенциальной атаки Пекина содержится в документах о предстоящих летних военных учениях, имитирующих нападение Китая.

Смотрите также Китай готовится к войне и увеличивает количество ядерных боеголовок, – полковник Британии

Что известно о вероятном вторжении Китая

Тайвань в своих ежегодных военных учениях впервые определил 2027 год как потенциальный год для китайского вторжения. В этом году продолжительность учений удвоится до десяти дней, что подчеркивает растущее внимание к военной готовности острова, который Китай считает своей территорией.

В то же время министр обороны Тайваня Веллингтон Ку прямо не подтвердил конкретную дату вероятного нападения Китая.

Журналисты предполагают, что определение 2027 года возможной датой китайского вторжения может быть способом преодолеть противоречия в парламенте Тайваня. Оппозиционные партии оспаривают некоторые статьи военных расходов, что может ослабить обороноспособность острова.

Как именно эта дата повлияет на будущие военные учения, пока неизвестно.

Кстати, СМИ сообщали, что Китай строит по меньшей мере 5 новых барж специального назначения, которые созданы специально для высадки десанта. Это, вероятно, является предупреждением о предстоящем вторжении на Тайвань.