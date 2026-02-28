Трамп заявил о возможных потерях США во время операции в Иране
- Дональд Трамп сообщил о возможных жертвах среди американцев во время операции США в Иране, но отметил, что приняты меры для минимизации рисков.
- По словам Трампа, иранский режим представляет непосредственную угрозу для США и их союзников, и он призвал к сдаче оружия во избежание гибели.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате американской военной операции в Иране возможны жертвы среди американцев. Он подчеркнул, что США приняли меры для минимизации рисков для своего персонала.
Президент США призвал Иран сдаться. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Truth Social.
Что сказал Трамп о возможных потерях?
По словам Дональда Трампа, США начали "масштабные боевые операции в Иране".
Он отметил, что во время войны могут быть жертвы, однако подчеркнул, что цель действий – "будущее и благородная миссия". В то же время президент подчеркнул, что Соединенные Штаты приняли все возможные меры для минимизации риска для американского контингента в регионе.
Президент США подчеркнул, что иранский режим представляет "непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов, американских военных и союзников в разных частях мира.
Сложите оружие – и получите иммунитет, иначе вас ждет неизбежная гибель,
– подчеркнул американский лидер.
Что известно о спецоперации США, которую реализуют совместно с Израилем?
Утром 28 февраля Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану. В Тегеране прозвучало несколько громких взрывов, поднялся дым.
Министр обороны Исраэль Кац объявил в Израиле о введении специального режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Иран начал наносить ракетные удары по территории страны в ответ.
СМИ сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время новой волны атак в Тегеране. Израильская операция координировалась с США, и включала удары по нескольким объектам, включая офис верховного лидера Ирана.