Геополитика Ближний Восток Трамп заявил о возможных потерях США во время операции в Иране
28 февраля, 11:28
Трамп заявил о возможных потерях США во время операции в Иране

Юлия Харченко
  • Дональд Трамп сообщил о возможных жертвах среди американцев во время операции США в Иране, но отметил, что приняты меры для минимизации рисков.
  • По словам Трампа, иранский режим представляет непосредственную угрозу для США и их союзников, и он призвал к сдаче оружия во избежание гибели.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате американской военной операции в Иране возможны жертвы среди американцев. Он подчеркнул, что США приняли меры для минимизации рисков для своего персонала.

Президент США призвал Иран сдаться. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Truth Social.

Что сказал Трамп о возможных потерях?

По словам Дональда Трампа, США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Он отметил, что во время войны могут быть жертвы, однако подчеркнул, что цель действий – "будущее и благородная миссия". В то же время президент подчеркнул, что Соединенные Штаты приняли все возможные меры для минимизации риска для американского контингента в регионе.

Президент США подчеркнул, что иранский режим представляет "непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов, американских военных и союзников в разных частях мира.

Сложите оружие – и получите иммунитет, иначе вас ждет неизбежная гибель, 
– подчеркнул американский лидер.

Что известно о спецоперации США, которую реализуют совместно с Израилем?

  • Утром 28 февраля Армия обороны Израиля начала превентивную атаку по Ирану. В Тегеране прозвучало несколько громких взрывов, поднялся дым.

  • Министр обороны Исраэль Кац объявил в Израиле о введении специального режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Иран начал наносить ракетные удары по территории страны в ответ.

  • СМИ сообщают о возможной попытке покушения на президента Ирана Масуда Пезешкиана во время новой волны атак в Тегеране. Израильская операция координировалась с США, и включала удары по нескольким объектам, включая офис верховного лидера Ирана.