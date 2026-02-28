Трамп заявил о возможных потерях США во время операции в Иране

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате американской военной операции в Иране возможны жертвы среди американцев. Он подчеркнул, что США приняли меры для минимизации рисков для своего персонала.

Президент США призвал Иран сдаться. Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Truth Social.

Что сказал Трамп о возможных потерях?

По словам Дональда Трампа, США начали "масштабные боевые операции в Иране".

Он отметил, что во время войны могут быть жертвы, однако подчеркнул, что цель действий – "будущее и благородная миссия". В то же время президент подчеркнул, что Соединенные Штаты приняли все возможные меры для минимизации риска для американского контингента в регионе.

Президент США подчеркнул, что иранский режим представляет "непосредственную угрозу" для Соединенных Штатов, американских военных и союзников в разных частях мира.

Сложите оружие – и получите иммунитет, иначе вас ждет неизбежная гибель,

– подчеркнул американский лидер.

Что известно о спецоперации США, которую реализуют совместно с Израилем?