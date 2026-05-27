Чтобы выйти из неудач в Украине: Путин готовится начать войну против Европы, – WSJ

В европейских столицах растет беспокойство из-за того, что Россия, оказавшись в тупике на фронте в Украине, может попытаться расширить конфликт за пределы украинской территории и усилить давление на Европу.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Смотрите также "Неприемлемая эскалация": ЕС отреагировал на угрозы России и ответил, будет ли эвакуация из Киева

Какая угроза для Европы?

Европа обеспокоена относительно возможного расширения Россией конфликта за пределы Украины. Чиновники по безопасности предполагают, что Москва может попытаться проверить единство НАТО из-за предыдущих провокаций против Европы.

Среди потенциальных целей называют страны Балтии, острова в Балтийском море и арктические регионы НАТО. Беспокойство вызывают заявления Трампа о возможном выходе страны из Альянса и сокращение присутствия на континенте.

Высокопоставленные европейские чиновники опасаются, что Россия может увидеть возможность для усиления своих позиций в ближайшие 12 месяцев, поскольку нефтяной кризис, вызванный войной с Ираном, создаст дополнительные политические потрясения в Европе, поддерживая ультраправые партии, которые стремятся к восстановлению закупок российской нефти и газа и прекращения помощи Украине,

– говорится в статье.

В то же время представители европейских разведывательных и военных структур заявляют, что пока нет признаков подготовки Россией переброски войск или техники для возможных атак на страны Балтии или другие территории вне Украины.

Впрочем, вскоре Владимир Путин может столкнуться со сложным выбором относительно дальнейшего ведения войны, поскольку ежемесячные потери российской армии составляют около 35 тысяч военных, что превышает нынешние возможности России.

На фоне этого продолжение войны в нынешнем темпе может стать проблематичным без новой волны принудительной мобилизации. По оценкам аналитиков, Кремлю придется найти способ обосновать такой шаг перед обществом.

WSJ сообщает, что несмотря на проблемы на фронте, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять о приближении победы, но признаков изменения стратегических целей Кремля в отношении Украины и Европы пока нет.

Почему под угрозой именно Европа?

Для России Евросоюз, который сейчас является одним из главных союзников Киева, остается враждебным блоком. Эксперты предполагают, что, вероятно, россияне бы показали против Европы гораздо лучшие результаты, чем против Украины.

Особенно, такое развитие событий возможно, если американская сторона не будет спешить на помощь. Впрочем, несмотря на подобную угрозу, для начала такой эскалации России сначала бы пришлось пополнить количество собственной армии.

Мобилизация, технически, вполне осуществима; их система мобилизации налажена. Но это также создало бы серьезные внутренние проблемы и давление, которые потом могли бы привести к различным интересным последствиям. Это было бы рискованным решением для Путина,

– считает директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Немецкий парламентарий Норберт Реттген заявил, что для Владимира Путина идея выхода из тупика в войне против Украины через возможное расширение конфликта на страны НАТО в Балтии может выглядеть соблазнительной.

По его словам, после ограниченных успехов в Украине Россия рисковала бы получить еще более сильного противника. В то же время чиновник добавил, что Путин неоднократно демонстрировал готовность идти на рискованные шаги.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин показывает способность к дальнейшей эскалации конфликта, и именно это сейчас заставляет европейские страны серьезно относиться к потенциальным угрозам со стороны Москвы в дальнейшем.

Кстати, на фоне подобной угрозы, как ранее сообщало агентство Reuters, НАТО готовится к усилению обороны восточного фланга, создав новую структуру для оперативной переброски сил в Латвию и Эстонию в случае нападения.