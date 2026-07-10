"Россияне снова что-то замышляют": в Польше заявили, что получили "достоверную информацию" об угрозе

Россия готовит новые провокации. Польские власти получили подтверждение планов агрессора.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Их заявления цитирует RMF24.

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Что задумала Россия против Польши?

Сикорский напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину Россия готовила провокации под чужим флагом, чтобы создать повод для нападения. По его словам, тогда предупреждения американских спецслужб помогли сорвать эти планы.

Сегодня, поверьте мне, и не только мне, ведь об этом говорят также другие страны, у нас есть достоверная информация, что россияне снова что-то планируют. Цель этих предупреждений – отговорить их от осуществления этих провокаций. Надеюсь, это сработает,

– сказал Сикорский.

По его словам, Россия уже ведет против Польши и Франции как гибридную, так и кинетическую войну. Речь идет о кибератаках на политические системы, попытках вмешательства в выборы, атаках на критическую инфраструктуру, поджогах, диверсиях и т. д.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что чем больше трудностей испытывает Россия на фронте, тем активнее она прибегает к провокациям.

Барро добавил, что в ответ на такие действия необходимо сохранять спокойствие, усиливать давление на Россию и продолжать поддерживать Украину финансово и военно.

Напомним, что США предупредили Польшу о возможных провокациях со стороны России. Агрессор может осуществить атаку на критически важную инфраструктуру Польши или устроить локальные инциденты на границе с Беларусью или Калининградом.