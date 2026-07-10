Геополитика Европа "Россияне снова что-то замышляют": в Польше заявили, что получили "достоверную информацию" об угрозе
10 июля, 11:48
2

"Россияне снова что-то замышляют": в Польше заявили, что получили "достоверную информацию" об угрозе

Анастасия Колесникова

Россия готовит новые провокации. Польские власти получили подтверждение планов агрессора.

Об этом глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро. Их заявления цитирует RMF24.

Смотрите также "Мы обречены быть хорошими соседями": Сибига высказался о сложных отношениях с Польшей

Что задумала Россия против Польши?

Сикорский напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину Россия готовила провокации под чужим флагом, чтобы создать повод для нападения. По его словам, тогда предупреждения американских спецслужб помогли сорвать эти планы.

Сегодня, поверьте мне, и не только мне, ведь об этом говорят также другие страны, у нас есть достоверная информация, что россияне снова что-то планируют. Цель этих предупреждений – отговорить их от осуществления этих провокаций. Надеюсь, это сработает,
– сказал Сикорский.

По его словам, Россия уже ведет против Польши и Франции как гибридную, так и кинетическую войну. Речь идет о кибератаках на политические системы, попытках вмешательства в выборы, атаках на критическую инфраструктуру, поджогах, диверсиях и т. д.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также заявил, что чем больше трудностей испытывает Россия на фронте, тем активнее она прибегает к провокациям.

Барро добавил, что в ответ на такие действия необходимо сохранять спокойствие, усиливать давление на Россию и продолжать поддерживать Украину финансово и военно.

Напомним, что США предупредили Польшу о возможных провокациях со стороны России. Агрессор может осуществить атаку на критически важную инфраструктуру Польши или устроить локальные инциденты на границе с Беларусью или Калининградом.

Связанные темы:

НАТО Радослав Сикорський Новости Польши Геополитика Европа