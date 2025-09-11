Министр обороны Швеции Пол Йонсон предупредил Европу об угрозе новой войны. По мнению политика, она имеет лишь узкое окно возможностей для подготовки к вторжению на своей уязвимой северной границе с Россией.

Глава шведского Минобороны отметил, что Кремль стремительно увеличивает производство вооружений и неоднократно демонстрировал готовность идти на существенные политические и военные риски. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что говорят в Швеции об угрозе для Европы со стороны России?

По мнению Пола Йонсона, закаленные в боях войска и оборонная промышленность, работающая в военном режиме, могут позволить российскому диктатору Владимиру Путину реализовать ограниченное вторжение в Северо-Балтийский регион в течение двух – пяти лет.

По его словам, учитывая то, что глава Кремля демонстрирует готовность "идти на политические и военные риски", угроза существует для всей Европы, а не только для государств, граничащих с 1400-мильной линией границы НАТО с Россией.

Россия набирается опыта на поле боя в Украине и вокруг нее, особенно в сфере радиоэлектронной борьбы, возможностей наносить удары на большие расстояния, а также использование дронов,

– заявил Йонсон на полях Пражского оборонного саммита IISS.

Он также добавил, что чрезвычайно важно воспользоваться окном возможностей, пока Россия погрязла в Украине, чтобы усилить северный фланг НАТО.

