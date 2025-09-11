"Європа має вузьке вікно можливостей": у Швеції попереджають про загрозу нової війни з Росією
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон попередив про загрозу нової війни з Росією, вказуючи на швидке нарощування Кремлем військового потенціалу.
- Йонсон наголосив на важливості зміцнення північного флангу НАТО, поки Росія зайнята в Україні, щоб підготуватися до можливого вторгнення в Північно-Балтійському регіоні.
- Наразі Росія здобуває досвід у війні в Україні, зокрема у радіоелектронній боротьбі та використанні дронів, що підвищує загрозу для всієї Європи.
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон попередив Європу про загрозу нової війни. На думку політика, вона має лише вузьке вікно можливостей для підготовки до вторгнення на своєму вразливому північному кордоні з Росією.
Очільник шведського Міноборони зазначив, що Кремль стрімко збільшує виробництво озброєнь і неодноразово демонстрував готовність іти на суттєві політичні та військові ризики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Що кажуть у Швеції про загрозу для Європи з боку Росії?
На думку Пола Йонсона, загартовані в боях війська та оборонна промисловість, що працює у воєнному режимі, можуть дозволити російському диктатору Володимиру Путіну реалізувати обмежене вторгнення до Північно-Балтійського регіону впродовж двох – п’яти років.
За його словами, з огляду на те, що очільник Кремля демонструє готовність "іти на політичні та військові ризики", загроза існує для всієї Європи, а не лише для держав, які межують з 1400-мильною лінією кордону НАТО з Росією.
Росія набирається досвіду на полі бою в Україні та навколо неї, особливо у сфері радіоелектронної боротьби, можливостей завдавати ударів на великі відстані, а також використання дронів,
– заявив Йонсон на полях Празького оборонного саміту IISS.
Він також додав, що надзвичайно важливо скористатися вікном можливостей, доки Росія загрузла в Україні, аби посилити північний фланг НАТО.
Загроза нападу Росії на Європу: що варто знати?
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що напад Росії на європейські країни ближче до 2030 року є реальним. За його словами, у Кремлі мріють завдати удару по Європі та будуть до нього готуватися.
- Підтвердженням цього є програма переозброєння Росії у період до 2037 року, яка є наймасштабнішою з часів 1980-х років.
- Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що союзникам по НАТО, які не розташовані в безпосередній географічній близькості до Росії не варто самозаспокоювати себе. Він підкреслив, що відстань до країни-агресорки є умовною через ракетні технології, і загроза для Європи реальна, оскільки російські ракети можуть досягти європейських країн всього за 5 – 10 хвилин.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Путін за 25 років розпочав чотири війни, і Європі варто посилювати оборону для протидії російським провокаціям.