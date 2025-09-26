Министр обороны Нидерландов считает, что мир возможен только через силу, и призвал наращивать и ускорять поддержку Украины. По его мнению, Путин хочет быть готовым к масштабному столкновению с НАТО.

Об этом пишет 24 Канал. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс рассказал об амбициях Путина на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге, передают корреспонденты Укринформа.

Что в Нидерландах говорят об амбициях Путина?

Министр обороны Нидерландов считает, что к 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО.

К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы,

– сказал Брекельманс.

Он отметил, что Россия переходит на “военные рельсы” и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине. Москва пополняет свои стратегические резервы и объемы производства "будут только расти в ближайшие годы".

"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, подорвать наши союзы", – подытожил Брекельманс.

Министр обороны подчеркнул важность предоставить Украине гарантии безопасности.

Что известно о провокациях Кремля?