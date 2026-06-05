Россия может атаковать НАТО уже через 4 года, – премьер Великобритании

Кир Стармер отметил важность увеличить инвестиции в оборону Великобритании на фоне угрозы нападения России на НАТО. Более того, он назвал год, когда может произойти это нападение.

Об этом 5 июня премьер-министр Великобритании заявил во время визита на оборонный завод Stark в Суиндоне, передает The Guardian.

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Когда Россия нападет на НАТО?

Кир Стармер прокомментировал план инвестиций в оборону Великобритании. Он отметил срочность ее усиления из-за угрозы со стороны России, что через несколько лет доберется до стран Альянса.

Если вам нужно напоминание о важности этого, то это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что Россия может атаковать НАТО уже в 2030 году. Поэтому вы можете увидеть срочность и приоритет, которые мы ставим по этому вопросу,

– заявил британский премьер.

По словам Стармера, инвестиционный план будет в основном сосредоточен на модернизации оборонной сферы. Хотя из-за документа в британском правительстве продолжались споры, его глава заверил, что план обнародуют в ближайшие недели.

При реализации плана инвестиций в оборону, который будет опубликован в ближайшие недели, очень важно, чтобы наряду с этим в стране появлялись хорошие, хорошо оплачиваемые и квалифицированные рабочие места,

– добавил Кир Стармер.

Напомним, Владимир Путин заявил, что России якобы нет смысла нападать на Европу или вступать в войну с НАТО. А сообщения о его подготовке к войне с Альянсом он назвал "бредом" и "сознательной провокацией". Мол, Россия не представляет угрозы для Европы.

В то же время французские военные по меньшей мере 11 раз перехватывали российские самолеты за неделю. Такое количество "провокаций" над Балтийским регионом назвали нетипичным.