Пока Трамп говорит о Гренландии, Москва активизировалась в Арктике, – WSJ

Пока президент США Дональд Трамп публично акцентирует на стратегическом значении Гренландии, Россия активизирует свои интересы в другой части Арктики. Москва присматривается к важному острову, имеющему стратегическое значение для НАТО.

Речь идет о территории, контроль над которыми может повлиять на баланс сил в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Смотрите также Не просто так: в CNN объяснили, почему Трамп хочет получить власть над Гренландией

Что известно о намерениях Москвы относительно острова в Арктике?

Арктический регион становится все более важным из-за климатических изменений, открытие новых морских путей и доступ к природным ресурсам. Таяние льдов открывает возможности для судоходства, а также упрощает доступ к месторождениям нефти, газа и редких минералов.

Именно поэтому геополитическая конкуренция между Западом и Россией здесь только усиливается. Кремль уже много лет наращивает военное присутствие в регионе, модернизирует арктические базы и развивает инфраструктуру.

По данным WSJ, в центре внимания оказался один из стратегических островов, имеющий важное значение для обороны НАТО. Контроль над такими территориями позволяет влиять на авиационные маршруты, морские перевозки и военную логистику в регионе.

Речь идет не только о военном аспекте. Арктические острова являются ключевыми точками для мониторинга, размещения радаров и контроля воздушного пространства. В случае усиления напряженности они могут стать плацдармом для развертывания дополнительных сил.

Гренландия, которая принадлежит Дании, уже длительное время находится в центре американского внимания из-за своего стратегического расположения. Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал ее значение для национальной безопасности США.

Однако, как отмечает WSJ, пока Вашингтон сосредоточен на этом направлении, Москва пытается расширить свое влияние в других частях Арктики, используя дипломатические, экономические и военные инструменты.

Чем это угрожает НАТО?