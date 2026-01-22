Хотя требование президента США Дональда Трампа передать ему Гренландию выглядит возмутительно, этот остров является стратегически важным в гонке за контроль над Арктикой, где сейчас лидирует Россия. Об этом сообщает CNN.
Смотрите также Баллистика на США будет лететь через Гренландию: в Давосе Келлог спрогнозировал будущее острова
Что известно о контроле россиян в Арктике?
По данным канала, Москва контролирует примерно половину суши и исключительной морской экономической зоны к северу от Арктического круга. Две трети жителей Арктики – россияне, а Россия формирует более 60% ВВП региона.
Кремль активно наращивает военное присутствие в регионе, инвестируя миллиарды долларов в новые и модернизированные объекты. В Арктике насчитывается 66 крупных военных объектов: 30 из них – в России, 36 – в странах НАТО (15 в Норвегии, 9 в Канаде, 8 в США, 3 в Гренландии, 1 в Исландии). Со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Арктика разделена на две почти равные части, но Гренландия остается слабым пунктом в системе обороны Альянса.
CNN отмечает, что Москва значительно модернизировала свой атомный подводный флот и развила возможности в сфере радаров, ракет и беспилотников, набирая опыт с войны в Украине.
Что известно о возможном соглашении США и НАТО по Гренландии?
Президент США Дональд Трамп достиг рамочной договоренности с генеральным секретарем НАТО относительно будущего Гренландии. Это может позволить США разместить военные базы на территории острова.
Переговоры между США, Данией и Гренландией продолжатся, чтобы предотвратить усиление влияния России и Китая в регионе. Однако, как отмечают СМИ, о передаче суверенитета над островом речь не идет.
Дональд Трамп на форуме в Давосе заявил, что Европа может отказаться от передачи Гренландии США, но Штаты это запомнят. Трамп подчеркнул, что США защитили остров во время Второй мировой войны и считают себя единственной страной, способной обеспечить ее безопасность.