Хоча вимога президента США Дональда Трампа передати йому Гренландію виглядає обурливо, цей острів є стратегічно важливим у гонці за контроль над Арктикою, де наразі лідирує Росія. Про це повідомляє CNN.

Що відомо про контроль росіян в Арктиці??

За даними каналу, Москва контролює приблизно половину суші та виключної морської економічної зони на північ від Арктичного кола. Дві третини мешканців Арктики – росіяни, а Росія формує понад 60% ВВП регіону.

Кремль активно нарощує військову присутність у регіоні, інвестуючи мільярди доларів у нові та модернізовані об'єкти. У Арктиці налічується 66 великих військових об’єктів: 30 з них – у Росії, 36 – у країнах НАТО (15 у Норвегії, 9 у Канаді, 8 у США, 3 у Гренландії, 1 в Ісландії). Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО Арктика поділена на дві майже рівні частини, але Гренландія залишається слабким пунктом у системі оборони Альянсу.

CNN зазначає, що Москва значно модернізувала свій атомний підводний флот і розвинула можливості у сфері радарів, ракет і безпілотників, набираючи досвід з війни в Україні.

Що відомо про можливу угоду США та НАТО щодо Гренландії?