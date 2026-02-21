Речь идет о территории, контроль над которыми может повлиять на баланс сил в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Смотрите также Не просто так: в CNN объяснили, почему Трамп хочет получить власть над Гренландией
Что известно о намерениях Москвы относительно острова в Арктике?
Арктический регион становится все более важным из-за климатических изменений, открытие новых морских путей и доступ к природным ресурсам. Таяние льдов открывает возможности для судоходства, а также упрощает доступ к месторождениям нефти, газа и редких минералов.
Именно поэтому геополитическая конкуренция между Западом и Россией здесь только усиливается. Кремль уже много лет наращивает военное присутствие в регионе, модернизирует арктические базы и развивает инфраструктуру.
По данным WSJ, в центре внимания оказался один из стратегических островов, имеющий важное значение для обороны НАТО. Контроль над такими территориями позволяет влиять на авиационные маршруты, морские перевозки и военную логистику в регионе.
Речь идет не только о военном аспекте. Арктические острова являются ключевыми точками для мониторинга, размещения радаров и контроля воздушного пространства. В случае усиления напряженности они могут стать плацдармом для развертывания дополнительных сил.
Гренландия, которая принадлежит Дании, уже длительное время находится в центре американского внимания из-за своего стратегического расположения. Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал ее значение для национальной безопасности США.
Однако, как отмечает WSJ, пока Вашингтон сосредоточен на этом направлении, Москва пытается расширить свое влияние в других частях Арктики, используя дипломатические, экономические и военные инструменты.
Чем это угрожает НАТО?
Активность России в Арктике может усилить напряжение между Москвой и странами Североатлантического альянса. Регион традиционно считался относительно стабильным, однако с ростом стратегической ценности ситуация меняется.
Эксперты отмечают, что любые попытки пересмотра баланса сил в этом регионе могут иметь долгосрочные последствия для безопасности Европы и Северной Америки.
В то же время страны Европы поняли настоящую угрозу от Путина и начали наращивать обороноспособность. В частности, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия вышли из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.