В Германии могут восстановить обязательную военную службу из-за угрозы со стороны России

В Германии все активнее обсуждается вопрос о возобновлении обязательного призыва. Страна отказалась от этой практики в 2011 году.

Берлин опасается нападения Москвы на страны Европы. Об этом сообщает The Telegraph.

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Что планируют в Германии?

Германия рассматривает возможность возобновления обязательной военной службы для всех мужчин к 2027 году. Председатель комитета по обороне Бундестага Томас Рёвекамп считает это решение необходимым для противостояния возможной агрессии со стороны России.

Страна пыталась укрепить свои вооруженные силы с помощью добровольцев. Однако законодатели опасаются, что этого недостаточно. Томас Рёвекамп предупредил, что у Берлина не будет другого выбора, кроме как возобновить призыв, если рекрутинг не обеспечит необходимые цифры.

Фридрих Мерц, канцлер Германии, пообещал создать самую сильную в Европе армию. В его планах — увеличить численность Бундесвера с примерно 185 тысяч солдат до 260 тысяч к 2035 году.

Если нам не удастся достичь этих целей путем добровольного призыва, нам придётся вернуться к принудительному призыву,

– заявил председатель комитета по обороне.

Он сказал, что окончательное решение будет принято до 31 июля 2027 года. Тогда должно вступить в силу законодательство о военной службе.

Чего боятся в Германии?

Рёвекамп заявил, что министры должны решить в первой половине следующего года, сможет ли добровольный набор обеспечить необходимое количество военнослужащих. Он выразил серьезные сомнения по этому поводу.

Германия приостановила обязательную военную службу в 2011 году. Однако после полномасштабного вторжения России в Украину позиция страны резко изменилась. Председатель комитета по обороне считает, что Москва может быть готова напасть на страну НАТО к 2029 году.

В начале 2026 года правительство объявило, что мужчины, родившиеся в 2008 году или позже, должны запрашивать разрешение на выезд из страны на срок более трех месяцев. Однако после широкой критики министр обороны Борис Писториус был вынужден отказаться от этих планов. Немецкая молодежь неоднозначно относится к такой политике государства и обвиняет правительство в том, что оно рассматривает их как "пушечное мясо".

Германия — не единственная европейская страна, которая пытается увеличить свои вооруженные силы в условиях растущей российской агрессии. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил программу добровольной службы продолжительностью 10 месяцев с денежным вознаграждением в размере 10 000 евро. Он отметил, что программа будет ориентирована преимущественно на 18–19-летних. Ее цель — привлечь 3000 человек в первый год, 10 тысяч к 2030 году и 50 тысяч к 2035 году.

Польша также усиливает собственный военный потенциал, чтобы укрепить свою оборону на восточном фланге НАТО. В ноябре там запустили программу, предназначенную для обучения 400 тысяч человек до конца этого года.