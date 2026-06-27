Берлін побоюється нападу Москви на країни Європи. Про це повідомляє The Telegraph.

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Що планують у Німеччині?

Німеччина розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби для всіх чоловіків до 2027 року. Голова комітету з оборони Бундестагу Томас Рьовекамп вважає рішення необхідним, щоб протистояти можливій агресії Росії.

Країна намагалася зміцнити свої збройні сили за допомогою добровольців. Проте законодавці побоюються, що цього недостатньо. Томас Рьовекамп попередив, що у Берліна не буде іншого вибору, окрім як відновити призов, якщо рекрутинг не дасть необхідних цифр.

Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, обіцяв побудувати найсильнішу в Європі армію. В його планах розширивши Бундесвер з приблизно 185 тисяч солдатів до 260 тисяч у 2035 році.

Якщо нам не вдасться досягти цих цілей шляхом добровільного призову, нам доведеться повернутися до примусового призову,

– заявив голова оборонного комітету.

Він сказав, що остаточне рішення буде прийняте до 31 липня 2027 року. Тоді має набути чинності законодавство про військову службу.

Чого бояться в Німеччині?

Рьовекамп заявив, що міністри повинні вирішити в першій половині наступного року, чи може забезпечити необхідну кількість лише добровільний набір. Він висловив серйозні сумніви у цьому.

Німеччина призупинила обов’язкову військову службу у 2011 році. Проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позиція країни різко змінилася. Голова комітету з оборони вважає, що Москва може бути готова напасти на країну НАТО до 2029 року.

На початку 2026 року уряд оголосив, що чоловіки, народжені у 2008 році або пізніше, повинні попросити дозволу покинути країну строком понад три місяці. Проте після широкої критики міністр оборони Борис Пісторіус був змушений відмовитися від цих планів. Німецька молодь суперечливо ставиться до такої політики держави й звинувачує уряд у тому, що він розглядає їх як "гарматне м’ясо".

Німеччина – не єдина європейська країна, яка намагається збільшити власні збройні сили в умовах зростаючої російської агресії. Президент Франції Еммануель Макрон запустив програму добровільної служби тривалістю 10 місяців, з грошовою винагородою 10 000 євро. Він зазначив, що схема буде націлена переважно на 18 – 19 річних. Її ціль – залучити 3000 людей у перший рік, 10 тисяч до 2030 року та 50 тисяч до 2035 року.

Польща також посилює власні військові спроможності, щоб зміцнити свою оборону на східному фланзі НАТО. У листопаді там запустили програму, призначену для навчання 400 тисяч людей до кінця цього року.