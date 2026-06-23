Робоча версія полягає в тому, що кремлівський диктатор розглядає можливість компенсувати невдачі в Україні внаслідок вторгнення в одну з країн НАТО. Про це пише Юрій Федоренко.

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Як Європа готується до нападу Росії?

Теоретично, якщо така операція буде успішною, це дасть йому можливість оголосити про "перемогу над НАТО". Це лише теорія, яка, втім, спонукає до цілком практичних дій: країни Балтії та й загалом значна частина Північної Європи вже почали готуватися до війни.

Навіть якщо винести за дужки "медійні" планові навчання за участю країн-членів НАТО ("Весняний шторм-2026", BALTOPS 2026 та інші), ми побачимо щоденну, кропітку, майже непомітну роботу, яка триває кілька крайніх місяців. Наприклад, Литва активно модернізує та перебудовує свою армію, виділяючи рекордні кошти на оборону. Під час навчань литовці роблять особливий акцент на опануванні новітніх безпілотних технологій.

Естонія також готується до потенційної загрози: збільшує оборонні видатки, розширює мережу укриттів, навчає військових і цивільних діяти в кризових ситуаціях, а школярів – керувати безпілотниками. Створюються формування за аналогією з територіальною обороною. Схожі процеси відбуваються і в сусідній Латвії, а також у країнах Скандинавії.

Зокрема, Швеція активно мілітаризує острів Готланд із населенням близько 60 тисяч осіб. До речі, на початку 19 століття цей острів протягом місяця перебував під окупацією Росії. Навряд чи цього достатньо, щоб Кремль оголосив Готланд своєю "історичною землею", хоча від нинішнього режиму можна очікувати будь-чого.

Сьогодні ж Готланд перетворюється на справжню фортецю в Балтійському морі. У травні на острові завершилися масштабні навчання, під час яких близько 18 тисяч військовослужбовців готувалися до можливого нападу Росії.

Данія проводить масштабну реформу оборони, що передбачає розширення призову, підготовку резервістів та регулярні військові навчання. Норвегія готується до сценарію, за якого Росія спробує захопити частину норвезької території. Фінляндія зміцнює кордони для захисту від диверсійних груп і має найбільшу кількість резервістів серед країн ЄС. Крім того, на початку 2026 року фіни підвищили верхню вікову межу перебування в резерві до 65 років.

Україна підтримає державу, на яку Путін вирішить напасти

Ніхто не знає, як поведеться та чи інша європейська нація в разі прямого нападу Росії, але чітке усвідомлення загрози та завчасна підготовка до бою істотно підвищують шанси на успіх. Крім того, у наших партнерів є не просто козир, а справжній джокер – українська експертиза. Верховний Головнокомандувач неодноразово наголошував, що ми готові ділитися з міжнародними партнерами нашими технологіями та досвідом.

А якщо на когось із партнерів нападе Росія, вони стануть для нас уже не просто партнерами, а побратимами.

За таких умов агресор не просто розіб'є свої гнилі зуби на всіх фронтах, а й отримає удар, від якого не оговтається дуже довго, а можливо – ніколи. Терористичний режим на болотах шукає смерті – і рано чи пізно знайде її. Разом до перемоги. Слава Україні!