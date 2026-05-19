"Кровопролитие с непредсказуемыми последствиями": Куба предостерегает США от возможного вторжения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель предостерегает США от возможного повторения венесуэльского сценария. По его словам, нападение Соединенных Штатов спровоцирует "кровопролитие с непредсказуемыми последствиями".

Президент Кубы уверяет, что страна готовится. Об этом сообщает издание CNN.

Как власти Кубы реагируют на возможное нападение США?

Мигель Диас-Канель заверил, что страна настроена на мирные отношения. Но в случае нападения, Куба готова защищаться.

Сейчас Куба не представляет никакой угрозы и не имеет агрессивных намерений в отношении любой страны. Мы не имеем ничего против США, и никогда не имели. Вашингтону хорошо об этом известно. Впрочем, Куба имеет абсолютное и законное право защищаться от военного нападения,

– отметил президент Кубы.

По словам Мигеля Диаса-Канеля, его страна уже страдает от действий США. В частности, речь идет о санкциях, введены Дональдом Трампом относительно энергетического сектора. Сейчас на острове пытаются решить проблему нехватки топлива и перебоев с поставками электроэнергии.

Важно! На прошлой неделе министр энергетики Кубы заявил, что запас российской нефти, предоставленный в последнюю минуту, исчерпан. Теперь проблемы с электроснабжением в стране усилятся.

Какие санкции Трамп ввел в отношении Кубы?

США уже ввели против Кубы экономическое эмбарго и нефтяную блокаду, что стало причиной масштабного энергетического кризиса.

В понедельник, 18 мая, администрация Трампа объявила о новых санкциях против кубинского правительства. В частности, речь идет о Главном разведывательном агентстве страны и Министерстве внутренних дел. Вашингтон также ввел санкции против 11 кубинских чиновников (министра юстиции, заместителя министра Революционных вооруженных сил Кубы и другие).

Государственный секретарь Марко Рубио уже заявил о введении новых санкций в течение двух следующих недель.

Также 17 мая появилась новость о том, что крупные судоходные компании Hapag-Lloyd и CMA CGM больше не будут осуществлять перевозки на Кубу или из нее, чтобы придерживаться новых санкционных правил. Это усилит дефицит продовольствия на острове, который и сейчас является масштабным.

Часть экспертов по международной политике считает, что в случае усиления экономического давления на Кубу вмешательство военных США в страну может и не понадобиться, ведь ее экономика уже фактически стагнирует. Об этом в комментарии для 24 Канала отметил директор Центра Днестрянского, проректор УКУ Дмитрий Шеренговский.

Военное вмешательство может в принципе не понадобиться. Если на фоне энергетического кризиса усилить экономическое давление на страну, это может оказать быстрый эффект. Экономическая ситуация на Кубе может ухудшиться настолько, что это поставит под вопрос устойчивость власти,

— считает эксперт.

Как Куба готовится к нападению США?

Кубинские власти уже начали подготовку к возможному вторжению. В частности, страна закупает военные беспилотники у России и Ирана. Куба уже приобрела более 300 дронов.

Гражданская оборона страны распространяет среди населения так называемое “Семейное пособие о том, как действовать во время гипотетической военной агрессии ”, рекомендуя, среди прочего, подготовить рюкзак с предметами первой необходимости, лекарствами и продуктами длительного хранения.