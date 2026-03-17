Китай внезапно увеличил военную активность возле Тайваня: готовится ли Пекин к вторжению
- Китай значительно повысил военную активность возле Тайваня. 14 марта вблизи острова летало 26 китайских самолетов.
- Политолог Владимир Фесенко предположил, высок ли сейчас риск нападения Китая на Тайвань.
Военная операция против Ирана, которую начали США и Израиль, повышают риски и для Тайваня. Но ситуация может развиваться по-разному.
Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что многие специалисты повторяли, что военная операция в Иране может иметь последствия для Тайваня. Китай может воспользоваться этим событием. Особенно в том случае, если боевые действия в Иране затянутся.
Нападет ли Китай на Тайвань в ближайшее время?
По словам Фесенко, риск, что Китай нападет на Тайвань в ближайшее время, существует. Но это достаточно маловероятный сценарий. Сейчас там ожидают визит Дональда Трампа, который должен был состояться в конце марта. Но его могут перенести еще на месяц.
Если же Китай начнет войну против Тайваня, то никакого визита не будет. А им сейчас важна эта встреча, учитывая все вопросы, которые возникают между двумя государствами.
Обратите внимание! Недавно министр иностранных дел Ирана заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану различными способами. В том числе и в военном плане.
Кроме того, Китай пока не делал откровенно эмоциональных решений, к которым особенно склонен как диктатор Путин, так и президент США Трамп.
Если Китай пойдет на военную операцию против Тайваня, то не сейчас, а при более благоприятных обстоятельствах. И операция США против Ирана вполне может быть обоснованием. Если же США так действуют, то почему же Китай не может? Тем более они считают Тайвань своей территорией,
– отметил Фесенко.
Сообщение же о большой активности китайских самолетов возле Тайваня следует воспринимать как демонстрацию силы. КНР неоднократно осуществляла подобные провокации.
Ситуация в Тайване
- СМИ сообщали, что Китай внезапно усилил свое военное присутствие вблизи Тайваня. В течение 14 марта вблизи острова кружило аж 26 самолетов. Несмотря на это, китайская авиация и раньше летала возле Тайваня.
- Также были сообщения, что Китай отрабатывает сценарии по захвату или ликвидации руководства Тайваня. На это их могла натолкнуть недавняя успешная операция США, которые захватили венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.
- Недавно Китай впервые направил разведывательный военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня. Он пробыл там 4 минуты 17 секунд. Сам БпЛА летал вне досягаемости тайваньских средств противовоздушной обороны.