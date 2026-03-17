Китай внезапно увеличил военную активность возле Тайваня: готовится ли Пекин к вторжению

Военная операция против Ирана, которую начали США и Израиль, повышают риски и для Тайваня. Но ситуация может развиваться по-разному.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что многие специалисты повторяли, что военная операция в Иране может иметь последствия для Тайваня. Китай может воспользоваться этим событием. Особенно в том случае, если боевые действия в Иране затянутся.

Читайте также Трамп показывает Китаю мастер-класс, как захватить Тайвань

Нападет ли Китай на Тайвань в ближайшее время?

По словам Фесенко, риск, что Китай нападет на Тайвань в ближайшее время, существует. Но это достаточно маловероятный сценарий. Сейчас там ожидают визит Дональда Трампа, который должен был состояться в конце марта. Но его могут перенести еще на месяц.

Если же Китай начнет войну против Тайваня, то никакого визита не будет. А им сейчас важна эта встреча, учитывая все вопросы, которые возникают между двумя государствами.

Обратите внимание! Недавно министр иностранных дел Ирана заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану различными способами. В том числе и в военном плане.

Кроме того, Китай пока не делал откровенно эмоциональных решений, к которым особенно склонен как диктатор Путин, так и президент США Трамп.

Если Китай пойдет на военную операцию против Тайваня, то не сейчас, а при более благоприятных обстоятельствах. И операция США против Ирана вполне может быть обоснованием. Если же США так действуют, то почему же Китай не может? Тем более они считают Тайвань своей территорией,

– отметил Фесенко.

Сообщение же о большой активности китайских самолетов возле Тайваня следует воспринимать как демонстрацию силы. КНР неоднократно осуществляла подобные провокации.

Ситуация в Тайване