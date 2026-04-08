Сестра Ким Чен Ына уменьшила градус эскалации между КНДР и Южной Кореей, – WSJ

На последнем съезде Трудовой Партии Северной Кореи, который проходил в Пхеньяне, несмотря на агрессивную риторику Ким Чен Ына, были и приятные слова в сторону Южной Кореи. Сестра диктатора похвалила президента соседнего государства.

Однако отношения между двумя Кореями и в дальнейшем остаются напряженными, сообщает The Wall Street Journal.

Что сказала сестра Ким Чен Ына?

Пока сам корейский диктатор называл именно Южную Корею, а не США, главным врагом и угрожал Сеулу, его сестра Ким Ё Чжон, которая является пресс-секретарем режима, заявила, что Ын считает президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна "откровенным и толерантным человеком".

Это заявление было обнародовано на фоне извинений главы Южной Кореи за то, что южнокорейские дроны залетели в воздушное пространство Северной Кореи. Пресс-секретарь КНДР рассказала о благодарности своего брата и похвалила "очень удачное и мудрое поведение". Ответом на комплименты стала надежда Ли Чжэ Мьона на то, что такие слова будут способствовать мирному сосуществованию на Корейском полуострове.

Wall Street Journal подчеркивает, что обмен этими заявлениями способствовал снижению градуса эскалации между двумя государствами, особенно, на фоне регулярных обстрелов приграничья.

Что будет происходить между двумя Кореями?

Хотя две страны и находятся в состоянии замороженной войны, которая длится почти 80 лет, Wall Street Journal считает, что ожидать перехода конфликта в горячую фазу не стоит. Несмотря на окно возможностей, которое открылось для КНДР в связи с тем, что армия США застряла в Иране, Ким Чен Ын не нуждается сейчас в войне и имеет хорошие отношения с руководителями России, КНР и США.

Ким Чен Ын и в дальнейшем будет считать соседнее государство главным врагом. Но комплименты, которые прозвучали от сестры, демонстрируют, что в ближайшее время ждать обострения ситуации на Корейском полуострове не стоит. Также КНДР заинтересована в устранении рисков эскалации накануне визита Трампа в Китай, который теперь хоть и перенесен на неизвестный срок, все еще может быть важным для региона.

Но риторика по деэскалации вряд ли сдвинет дело с места в межкорейских отношениях,

– предполагает Хван Цзихван, профессор международных отношений Сеульского университета.

