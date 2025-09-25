Список стран, воздушное пространство которых было нарушено в течение 2025 года, достаточно длинный. И в основном ко всем подобным инцидентам причастна Россия.

Известно о нарушении воздушного пространства по меньшей мере 9 государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DR.

Воздушное пространство каких стран нарушали?

Согласно обнародованной информации, удалось зафиксировать нарушение воздушного пространства Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Также соответствующие инциденты произошли в Румынии и Молдове.

Издание констатирует, что многие из вышеупомянутых нарушений произошли именно в течение сентября. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции раскритиковал Россию, назвав действия страны "безрассудными".

Эти нарушения побудили несколько стран активировать статью 4 НАТО, что означает, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Североатлантического совета, который является важнейшим органом НАТО, принимающим решения,

– говорится в статье.

Таким образом, по результатам обсуждений государств-членов Альянса, возможно принятие определенных решений или совместных действий от имени НАТО.

Что известно о нарушении воздушного пространства в Европе?

В понедельник, 22 сентября, аэропорт Копенгагена в Дании временно закрывали из-за активности нескольких крупных дронов. В правительстве назвали этот инцидент "серьезным нападением" на критическую инфраструктуру страны, подозревают Россию.

Норвегия зафиксировала 3 случая нарушения воздушного пространства российскими самолетами в апреле, июле и августе. В частности, одновременно с Копенгагеном в норвежском Осло также временно приостанавливали работу аэропорта.

Еще 19 сентября, 3 российских истребителя без разрешения влетели в воздушное пространство Эстонии и находились там почти 12 минут. Самолеты НАТО были подняты в воздух, чтобы сопровождать их. Подобная ситуация уже была в мае.

Кроме того, в ночь на 10 сентября Россия осуществила масштабную атаку беспилотников на Украину. Во время этого по меньшей мере 19 российских беспилотников пересекли границу с Польшей. Некоторые из целей тогда удалось сбить.

Уже 13 сентября в воздушном пространстве Румынии был обнаружен российский беспилотник был обнаружен российский беспилотник. В январе воздушное пространство страны также было нарушено, когда российский дрон перелетел границу во время атаки на Украину.

Более того, в этом году российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство Финляндии в июне и мае. Также, по данным НАТО, недавно Россия нарушала воздушное пространство Литвы.

В сентябре этого года парламент Литвы разрешил сбивать любой БПЛА, который нарушает воздушное пространство страны. Это решение приняли после инцидентов, когда два российских беспилотника упали на территории Литвы.

Известно также, что в феврале 2 российских беспилотника взорвались в Молдове на фоне атаки на украинский порт. Президент Молдовы позже заявила, что соответствующие беспилотники "ставили под угрозу жизни" граждан.

К слову, американский аналитик Марк Войджер для 24 Канала спрогнозировал, что Россия продолжит против стран НАТО провокации такого типа, которые будут ниже действия статьи 5. Это гибридная война – военные и невоенные действия, что не определяются формально как нападение.