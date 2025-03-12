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Геополитика Россия Наши люди едут в Россию, надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня, – Трамп
12 марта, 18:27
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Наши люди едут в Россию, надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня, – Трамп

Анастасия Безейко

В среду, 12 марта, Дональд Трамп заявил, что получил "положительные сообщения" о возможности прекращения огня между Украиной и Россией. Сейчас его представители направляются в Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова американского президента. Он встретился с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином в Овальном кабинете.

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