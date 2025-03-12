Наши люди едут в Россию, надеюсь, что мы сможем добиться прекращения огня, – Трамп

В среду, 12 марта, Дональд Трамп заявил, что получил "положительные сообщения" о возможности прекращения огня между Украиной и Россией. Сейчас его представители направляются в Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова американского президента. Он встретился с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином в Овальном кабинете. Смотрите также Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех для Украины