Зеленский ожидает еще одного наступления России летом, – Bloomberg

Владимир Зеленский ожидает, что Россия осуществит новое наступление этим летом. Об этом он уже сообщил европейским партнерам.

В то же время российские войска пока не могут достичь значительных успехов и несут огромные потери. Об этом пишет Bloomberg.

Что Украину может ожидать в будущем?

Украина продолжает постоянно давить на союзников в вопросе поставок ПВО. Кроме возможного летнего наступления, также существуют опасения относительно еще более тяжелой зимы, чем была предыдущая.

Источники Bloomberg отмечают, что диктатор Путин может сделать ставку на новую волну массированных атак по украинской энергетике в холодный период. Война на Ближнем Востоке меняет приоритеты американцев.

По словам анонимных источников, поскольку переговоры являются частными, Путин, вероятно, делает ставку на то, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет оружие от Украины и сделает ее особенно уязвимой в холодные месяцы.

Поэтому Владимир Зеленский просит западных союзников ускорить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, чтобы подготовиться к очередной зиме интенсивных бомбардировок.

Хотя эта просьба не новая – Киев постоянно давит на союзников по поставкам систем противовоздушной обороны с момента полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года – сейчас она является более насущной, поскольку энергетические и теплоэнергетические объекты Украины становятся все более сложными в обслуживании после лет российских авиаударов по гражданской инфраструктуре,

– отмечает издание.

В течение первых лет войны наибольшие сдвиги на поле боя, как правило, происходили вне зимних месяцев.

С тех пор развитие технологии беспилотников усложнило наступательные маневры, создавая тупик на передовой. Поэтому зимние атаки на инфраструктуру стали значительной частью боевых действий.

По словам источников, информированных об обсуждении, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом, но кремлевские силы пока не достигают значительных успехов и несут огромные потери.

Украина особенно заинтересована в получении американских систем ПВО и ракет Patriot. Это единственное оружие, которое производится в значительном количестве и способно эффективно противодействовать самым разрушительным баллистическим ракетам, которые Россия способна производить в больших количествах.

По словам источников, Зеленский во время встреч в Ереване попросил партнеров сделать вклад в программу PURL, сосредоточившись на Patriot. По их словам, европейские ракетные системы, включая франко-итальянские SAMP/T, не рассматриваются как жизнеспособные альтернативы сами по себе в ближайшем будущем.

Обратите внимание! Запасы ракет ПВО подверглись дополнительному давлению, поскольку США фактически прекратили выплачивать военную поддержку Киеву, возложив эту обязанность на европейских союзников через программу PURL.



В то же время Владимир Зеленский подтвердил, что поставки антибаллистических ракет для Украины в рамках программы PURL будет продолжаться. А Марк Рютте подтвердил дальнейшую реализацию программы.

Киев также давит на ЕС, чтобы они серьезно отнеслись к российской угрозе и начали наращивать производство и закупки оружия.

Кстати, Герой Украины, заместитель командующего ОК "Восток" и экс-командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что Россия может нанести удар по странам Балтии. Опасность заключается в возможном гибридном сценарии: все может начаться с управляемого кризиса, а впоследствии быстро перейти в фазу с применением оружия, дронов и подготовленных групп.

Украина предложила сотрудничать с блоком для совместной разработки европейской системы борьбы с беспилотниками и противовоздушной обороной, но некоторые чиновники считают, что для воплощения таких проектов в реальность понадобится время.

В то же время Украина сейчас вернула себе инициативу в боевых действиях. Украинские беспилотники регулярно поражают цели глубоко внутри России, достигая даже Урала.

К слову, удары Украины по российской нефтяной промышленности имеют огромное влияние, ведь Россия не может получать необходимые деньги от продажи нефти. Британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон заметил 24 Каналу, что такие действия Украины уже дают хорошие результаты.



Также Украина бьет по портам. Это важно, потому что, как заметил военный эксперт Павел Нарожный 24 Каналу, удары по российским НПЗ не является ключевым для завершения войны. Он объяснил, что резервуары восстанавливаются, а экспорт продолжается. Поэтому лучше бить именно по портам, откуда отгружают нефть.

Что с военной помощью Украине?

Госдеп США 5 мая одобрил продажу Украине боеприпасов на сумму 373,6 миллиона долларов. Заказ включает 1 200 комплектов хвостовых частей для JDAM KMU-572 и 332 комплекта для JDAM KMU-556.

Впервые о таких боеприпасах в Украине заговорили зимой 2022 – 2023 года. Тогда в эфире 24 Канала эксперт Defense Express Иван Киричевский отмечал, что их можно применять для ударов по переднему краю российских войск.

Ослабление западной военной помощи Украине отмечается уже длительное время. Но, по словам адмирала Роб Бауэр в интервью 24 Каналу, Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель.

А 30 апреля Украина и ряд европейских стран запустили коалицию Corpus для обмена опытом для улучшения подходов к оборонным закупкам и логистике. Ведущая 24 Канала София Трощук рассказала, что к инициативе присоединились закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании.