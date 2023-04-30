О них в эфире 24 Канала рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. Он отметил, что JDAM-ER можно использовать для ударов по переднему краю вражеских войск. Их радиус работы колеблется от 40 до 70 километров.
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Ответ на планирующие бомбы
JDAM-ER может быть ответом на планирующие российские авиабомбы, считает эксперт. Россияне имеют большое количество вооружения советского образца, поэтому американские единицы достаточно эффективны в их уничтожении.
Хорошо, что есть альтернатива российским планирующим бомбам. Но JDAM-ER сам по себе ATАCMS не заменит. Надо дальнобойные ракеты,
– сказал он.
Иван Киричевский о JDAM-ER: смотреть видео
"Умная бомба" JDAM-ER: что известно
- JDAM и JDAM-ER – это американская разработка, предусматривающая специальный комплект наведения, превращающий обычный снаряд в "умный". Выдвижные комплекты крыльев, которые крепятся в средней части бомбы и хвостовом блоке, имеющем управляемое оборудование, дает возможность бомбе корректировать свой курс при полете к цели. Вот основные преимущества JDAM.
- О том, что такие бомбы уже работают в Украине, заговорили в марте. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер. Он подчеркнул, что запас JDAM относительно невелик, но и то, что есть, может значительно навредить оккупантам.
- Так, несколько дней назад в сети показали видео уничтожение украинскими Силами обороны вражеского склада боеприпасов. Обычно на кадрах виден отстрел неуправляемых ракет из Су-25. Но в этом случае можно говорить о применении именно "генератора хлопков" JDAM-ER, позволяющего бить с воздуха на тактическую глубину по тылу окупантов.