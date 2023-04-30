Про них в ефірі 24 Каналу розповів експерт Defense Express Іван Киричевський. Він зазначив, що JDAM-ER можна застосовувати для ударів по передньому краю ворожих військ. А їхній радіус роботи коливається від 40 до 70 кілометрів.

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Відповідь на плануючі бомби

JDAM-ER можуть бути відповіддю на плануючі російські авіабомби, вважає експерт. Росіяни мають дуже багато озброєння радянського зразка, тому американські одиниці досить ефективні у їх знищенні.

Добре, що є альтернатива російським плануючим бомбам. Але JDAM-ER сам по собі ATАCMS не замінить. Треба далекобійні ракети,

– сказав він.

Іван Киричевський про JDAM-ER: дивитись відео

"Розумна бомба" JDAM-ER: що відомо