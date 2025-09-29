НАТО намерено пересмотреть правила ведения боевых действий на своем восточном фланге после расширения провокаций России. Это должно облегчить сбивание российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство союзников.

Соответствующую информацию рассказал один из высших командующих Альянса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Дроны над Данией: почему Россия безнаказанно атакует Европу, а Польша хочет сбивать российские самолеты без разрешения НАТО

К чему готовится НАТО?

В течение последних недель произошли ряд инцидентов нарушения воздушного пространства Польши, Румынии и Эстонии российскими БПЛА и истребителями. В Дании, Литве, Швеции и Норвегии видели дроны аэропортов и военных баз.

На фоне вышеупомянутых ситуаций Североатлантический альянс усиливает внимательность в районе Балтийского моря, привлекая фрегат противовоздушной обороны и дополнительные средства наблюдения и разведки относительно возможных угроз.

Из-за напряжения те страны, которые расположены на передовой альянса, призывают к более решительным действиям в случае подобных случаев, в частности к снижению порога применения силы против воздушных вторжений на территорию стран НАТО.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечал, что уже пришло время перейти от ротационной миссии "воздушного патрулирования" в Балтийских странах к полноценной "воздушной обороне", что расширило бы возможности союзников.

Переход к ПВО предусматривал бы не только размещение в регионе больше систем противовоздушной обороны НАТО, но и расширение правил, потому что сейчас эскадрильи только сопровождают российские самолеты за пределы, если те не представляют угрозы.

Итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, председатель военного комитета НАТО, подтвердил, что переход от патрулирования к противовоздушной обороне является "одним из вариантов". Впрочем, окончательное решение принимать еще рано.

Вторжения являются относительно новыми инцидентами, они все еще расследуются, и нам необходимо четко установить их атрибуцию,

– заявлял он.

Некоторые страны предостерегают относительно возможного риска чрезмерной реакции на провокации России. Несмотря на это, согласно обнародованной информации, в течение последней недели риторика НАТО стала заметно более решительной.

Британские, французские и немецкие дипломаты встретились в Москве с россиянами и дали понять, что предупреждения реальны. Впрочем, появляются признаки того, что некоторые нарушения могли быть более серьезными, чем казалось.

Как реагирует НАТО?