НАТО має намір переглянути правила ведення бойових дій на своєму східному фланзі після розширення провокацій Росії. Це має полегшити збиття російських літаків, які порушують повітряний простір союзників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

До чого готується НАТО?

Протягом останніх тижнів сталися низка інцидентів порушення повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії російськими БпЛА та винищувачами. У Данії, Литві, Швеції та Норвегії бачили дрони аеропортів та військових баз.

На тлі вищезгаданих ситуацій Північноатлантичний альянс посилює уважність у районі Балтійського моря, залучаючи фрегат протиповітряної оборони та додаткові засоби спостереження й розвідки стосовно можливих загроз.

Через напругу ті країни, які розташовані на передовій альянсу, закликають до більш рішучих дій у разі подібних випадків, зокрема до зниження порогу застосування сили проти повітряних вторгнень на територію країн НАТО.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголошував, що вже настав час перейти від ротаційної місії "повітряного патрулювання" у Балтійських країнах до повноцінної "повітряної оборони", що розширило б можливості союзників.

Перехід до ППО передбачав би не лише розміщення в регіоні більше систем протиповітряної оборони НАТО, а й розширення правил, бо зараз ескадрильї тільки супроводжують російські літаки за межі, якщо ті не становлять загрози.

Італійський адмірал Джузеппе Каво Драгоне, голова військового комітету НАТО, підтвердив, що перехід від патрулювання до протиповітряної оборони є "одним із варіантів". Утім, остаточне рішення ухвалювати ще зарано.

Вторгнення є відносно новими інцидентами, вони все ще розслідуються, і нам необхідно чітко встановити їхню атрибуцію,

– заявляв він.

Деякі країни застерігають стосовно можливого ризику надмірної реакції на провокації Росії. Попри це, згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж останнього тижня риторика НАТО стала помітно рішучішою.

Британські, французькі та німецькі дипломати зустрілися у Москві з росіянами й дали зрозуміти, що попередження є реальними. Утім, з'являються ознаки того, що деякі порушення могли бути серйознішими, ніж здавалося.

Як реагує НАТО?