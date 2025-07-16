Для помощи Украине: НАТО соберет страны с Patriot на следующей неделе, – Reuters

Североатлантический Альянс намерен собрать стран-владелиц систем Patriot, чтобы помочь Украине. Встреча может состояться на следующей неделе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление журналистки Reuters Клауды Таниос в соцсети Х (ранее твитер).

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Что известно о возможной встрече стран НАТО?

Страны-союзники вскоре могут провести важную встречу по усилению украинской противовоздушной обороны.

По словам журналистки Reuters, знакомый с ходом переговоров источник сообщил агентству, что заседание стран-владельцев систем Patriot и основных доноров Украины может состояться уже в среду, 23 июля.

Инициатором выступает главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО.

Основная цель встречи – найти дополнительные батареи Patriot для передачи Украине.

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К слову, в понедельник, 14 июля, американский лидер Дональд Трамп заявил об отправке в Украину 17 Patriot. Они якобы могут прибыть очень скоро.