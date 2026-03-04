Американский эсминец перехватил иранскую ракету над Турцией
- Иранская ракета, нарушившая воздушное пространство Турции, была сбита силами НАТО.
- Это первый случай, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету.
Недавно воздушное пространство Турции нарушила иранская ракета. Теперь стало известно, кто ее сбил.
Об этом сообщили в Анкаре. Детали передает CNN.
Кто сбил иранскую ракету над Турцией?
Директор по коммуникациям президентской администрации Турции рассказал, что произошло.
Ракета, запущенная из Ирана, которая пролетала через воздушное пространство Ирака и Сирии и направлялась к нашему воздушному пространству из региона Хатай, была уничтожена системами противовоздушной обороны НАТО,
– говорится в заявлении.
Фрагмент ракеты ПВО упал на открытой местности на юге Турции. Жертв и пострадавших нет.
Считается, что это первый случай, когда силы НАТО перехватили иранскую ракету, летевшую в направлении воздушного пространства страны-члена альянса, с момента начала конфликта на Ближнем Востоке в минувшие выходные,
– отметили в CNN.
Позже там добавили: ракету сбил американский эсминец в Средиземном море.
Показываем Турцию и Средиземное море на карте
Вступила ли Турция в войну и на чьей стороне?
Анкара осудила войну. 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что он "глубоко расстроен и обеспокоен атаками США и Израиля, начавшихся из-за провокаций Нетаньяху против нашего соседа Ирана". Но удар Ирана по странам Персидского залива также осудил.
В начале марта говорилось, что могла быть поражена американская военная база на территории Турции. Но в Анкаре опровергли это.
4 марта, как сообщили источники CNN, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил иранскому коллеге относительно ракеты. Министр заявил, что следует избегать любых шагов, которые могут привести к распространению конфликта.
Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт заявила журналистам, что альянс осуждает "нацеливание Ирана" на Турцию.
Глава Пентагона Пит Хегсет не считает, что инцидент приведет к активации статьи 5 НАТО.
Источники AFP считают: целью иранской ракеты была не Турция. Возможно, целились по базе в греческой части Кипра, но ракета отклонилась от курса.