Укр Рус
Геополитика Ближний Восток Трамп ответил, планирует ли отправлять наземные войска в Иран
19 марта, 18:50
2

Диана Подзигун
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил, что США не планируют отправлять войска на Ближний Восток.
  • Трамп отверг сообщения СМИ о возможной отправке американских военных в Иран.

США не планируют разворачивать свои войска на Ближнем Востоке. Дональд Тармп отверг сообщения СМИ о возможной отправке американских военных для усиления операции в регионе.

Об этом американский лидер заявил в четверг, 19 марта, передает CNN.

Планирует ли Трамп отправлять наземные войска в Иран?

Ранее СМИ писали, что американское руководство якобы рассматривает возможность отправки американских военных для усиления операции на Ближнем Востоке.

Впрочем Трамп, отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, отклонил такую возможность.

Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы, конечно, вам об этом не сказал, но я не отправляю войска,
– подчеркнул Трамп.

Возможна ли сухопутная операция против Ирана?

  • Трамп отметил, что сухопутная операция против иранского режима возможна, однако "только по очень весомой причине".

  • Также президент США сказал, что "на каком-то этапе" рассматривается наземное вмешательство США.

  • 11 марта американский лидер заявил, что война с Ираном может закончиться "вскоре". Он объяснил это тем, что в Иране уже "практически не по чему целиться".