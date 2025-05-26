С Путиным что-то произошло, черт возьми, – Трамп отреагировал на массированные атаки по Украине

Россия несколько дней подряд атакует Украину дронами и ракетами. В конце концов Дональд Трамп отреагировал на российский террор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Он убивает людей, – Трамп заявил, что не доволен Путиным

Президент США Дональд Трамп, комментируя удары по Украине, заявил, что "не знает, что, черт возьми, произошло с Путиным". Политик заверил, что давно его знает и всегда с ним ладил.

Но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то случилось с этим парнем, и мне это не нравится,

– заявил Трамп.

Американский лидер, отвечая на вопрос, что теперь он будет делать, заявил: "Я удивлен, я очень удивлен. Посмотрим, что мы сделаем".

Дональд Трамп заверил, что "абсолютно точно рассматривает" возможность усиления антироссийских санкций, цитирует Reuters.

"Абсолютно. Он убивает много людей, я не знаю, что с ним не так. Что, к черту, с ним случилось?", – указал он.

Добавим, что незадолго до этого на массированную атаку отреагировал спецпредставитель отреагировал спецпредставитель Кит Келлог. Он опубликовал фото горящего Киева и отметил, что эти нападения являются позорными. Дипломат призвал немедленно прекратить огонь.