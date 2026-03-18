Киев определил сроки восстановления "Дружбы": Словакия не верит и стремится убедиться лично

Словакия получила от Украины информацию о возможном восстановлении нефтепровода "Дружба" в течение шести недель. В то же время в Братиславе заявили о намерении проверить эти сроки на месте совместно с экспертами.

Об этом в соцсети Х заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

Когда могут восстановить нефтепровод "Дружба"?

Словацкий дипломат отметил, что Украина якобы уже несколько раз говорила о сроках ремонта нефтепровода "Дружба". Поэтому он считает, что необходимо отправить на место происшествия соответствующих специалистов, которые могли бы проверить реальную ситуацию и помочь с проведением восстановительных работ.

Однако подобные сроки уже неоднократно озвучивались ранее. Поэтому мы считаем необходимым проверить ситуацию непосредственно на месте с участием экспертов, которые также могли бы помочь в проведении необходимых ремонтных работ на нефтепроводе,

– отметил Бланар.

В то же время в МИД Словакии добавили, что такое предложение Словакии и Венгрии поддержали и министры иностранных дел ЕС. Они считают, что "подход Украины является неприемлемым, поскольку он подпитывает спекуляции, не соответствующие словацким интересам".

