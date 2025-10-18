За почти четыре года полномасштабной войны Россия оккупировала около 114 500 километров квадратных территории Украины. Немецкий журнал Katapult сравнил размеры оккупированной украинской земли с площадью других стран Европы и не только.

Цель проекта – помочь западной аудитории осознать, насколько большая территория находится под оккупацией россиян, ведь многие до сих пор не представляют ее реальных размеров, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. Смотрите также Туда не случайно прилетает, – Братчук раскрыл, какие цели в Крыму являются приоритетными для Украины Сколько Украины оккупировала Россия в масштабах Европы? Так, захваченная врагом украинская территория равна по площади: почти четырем Бельгиям;

около полутора Чехии;

почти трети Польши;

немецким землям Бавария и Баден-Вюртемберг вместе;

почти всей северной части Италии;

почти всей Нормандии и части Парижского региона во Франции;

площади испанским Валенсии и Каталонии;

турецкой Анатолии;

южной части Финляндии:

штата Иллинойс в США. Что означает оккупированная территория Украины в масштабах других стран / Инфографика журнала "Катапульт" Сколько России нужно времени, чтобы захватить всю Украину? Издание Economist подсчитало, что Россия могла бы до июня 2030 года захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины при условии сохранения темпа боевых действий на нынешнем уровне.

На оккупацию всей Украины у врага ушло бы 103 года, считают аналитики.

Дональд Трамп недавно заявил, что если бы не американская помощь Россия дошла бы до Киева уже в первые дни войны.