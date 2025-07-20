Из-за отравления Нетаньяху попросил перенести суд по делу о коррупции

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отравился испорченной едой, у него диагностировали воспаление кишечника. Из-за этого он пропустил еженедельное заседание правительства, в течение следующих трех дней он будет работать из дома.

Сейчас политик получает внутривенную капельницу для компенсации обезвоживания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of Israel.

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Что известно об отравлении Нетаньяху?

Нетаньяху попросил Иерусалимский окружной суд перенести слушания по делу о коррупции, назначенные на 21 и 22 июля. В запросе указано, что премьер "приложит усилия", чтобы дать показания в среду. Суд согласился, однако напомнил, что заседание уже неоднократно переносили.

Нетаньяху является фигурантом сразу трех уголовных дел. Они условно имеют названия "1000", "2000" и "4000".

В деле "1000" речь идет о получении дорогих подарков (ценные сигары, шампанское и т.д.) от состоятельных бизнесменов, в частности от израильско-американского продюсера Арнона Милчана, в обмен на политические услуги или содействие их интересам.

В деле "2000" – о попытке заключить сделку с владельцем газеты Yedioth Ahronoth Нони Мозесом для получения положительного освещения. Он предлагал принять закон, который ослабил бы главного конкурента Yedioth - издание Israel Hayom.

По делу "4000" его подозревают в лоббировании интересов телекоммуникационной компании Bezeq в обмен на благоприятные публикации на сайте Walla.

Сам Нетаньяху все обвинения отрицает, утверждая, что их все сфабриковали в результате политического переворота, возглавляемого полицией и государственной прокуратурой.